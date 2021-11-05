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Ираклий Гарибашвили встретился с заместителем помощника госсекретаря США

Ираклий Гарибашвили встретился с заместителем помощника госсекретаря США

Вопросы региональной безопасности и перспективы будущего сотрудничества – это основные темы, которые были затронуты на встрече с Эрикой Олсон 05.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Широкий спектр грузино-американских отношений, ситуацию в Грузии и в регионе обсудили на встрече в Тбилиси премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон, сообщила пресс-служба главы правительства. Гарибашвили подчеркнул двухпартийную поддержку со стороны США, и заявил, что это позволило стране добиться значительного прогресса и "твердо встать на путь европейской и евроатлантической интеграции". Глава грузинского правительства также заверил американскую сторону, что "Грузия остается верным и надежным союзником США в регионе". Он выразил надежду, что в ближайшее время будут предприняты конкретные шаги для ускорения процесса вступления Грузии в НАТО.Посольство США отреагировало на назначение новых членов Высшего совета юстиции Грузии>>При обсуждении ситуации в Грузии, Гарибашвили отметил значение политической стабильности и подчеркнул, что после выборов необходимо сконцентрироваться на дальнейшем развитии страны.Помощник заместителя госсекретаря США Эрика Олсон прибыла в Грузию четверг в рамках турне по Южному Кавказу. Она проводит встречи с руководством страны и представителями политического спектра. Визит Олсон в Тбилиси проходит на фоне сложной внутриполитической ситуации после выборов в органы местного самоуправления и возвращения в страну и ареста экс-президента Михаила Саакашвили. В стране ежедневно проходят акции протеста. "Единое Нацдвижение", которое остается самой крупной оппозиционной партией, заявляет о фальсификации выборов и не признает их итоги, а Саакашвили из тюрьмы анонсировал "поствыборную революцию" и призывает сторонников к мобилизации. Власти заявляют, что не допустят беспорядков. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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