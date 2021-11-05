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Международная спецоперация в Испании: задержаны восемь граждан Грузии
Международная спецоперация в Испании: задержаны восемь граждан Грузии
Задержанных обвиняют в квартирных кражах и членстве в криминальной группировке 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T20:27+0400
2021-11-05T20:27+0400
2021-11-05T20:53+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В Барселоне во время спецоперации "Банус" при содействии атташе департамента криминальной полиции МВД Грузии были задержаны девять человек, из которых восемь граждан Грузии, говорится в сообщении грузинского министерства.Спецоперация прошла 20 октября, и руководило ею подразделение по борьбе с транснациональными преступлениями полиции Каталонии. Расследование шло год.В Испании обезврежена преступная группировка братьев-грузин, сообщают СМИ >>На основе постановления суда был произведен обыск в семи квартирах, в которых жили подозреваемые.Задержанных обвиняют в квартирных кражах и членстве в криминальной группировкеВсе они предстали перед судом 22 октября. Задержанным грозит до 5 лет тюрьмы каждому.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, испания
Международная спецоперация в Испании: задержаны восемь граждан Грузии
20:27 05.11.2021 (обновлено: 20:53 05.11.2021)
Задержанных обвиняют в квартирных кражах и членстве в криминальной группировке
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik.
В Барселоне во время спецоперации "Банус" при содействии атташе департамента криминальной полиции МВД Грузии были задержаны девять человек, из которых восемь граждан Грузии, говорится в сообщении
грузинского министерства.
Спецоперация прошла 20 октября, и руководило ею подразделение по борьбе с транснациональными преступлениями полиции Каталонии. Расследование шло год.
На основе постановления суда был произведен обыск в семи квартирах, в которых жили подозреваемые.
Задержанных обвиняют в квартирных кражах и членстве в криминальной группировке
Все они предстали перед судом 22 октября. Задержанным грозит до 5 лет тюрьмы каждому.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.