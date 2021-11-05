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В Испании обезврежена преступная группировка братьев-грузин, сообщают СМИ
В Испании обезврежена преступная группировка братьев-грузин, сообщают СМИ
Банда, которая действовала в городе Аликанте, специализировалась на квартирных кражах – только за одну ночь ими было ограблено пять квартир 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Девять граждан Грузии задержаны в ходе спецоперации в Испании, сообщает телеканал Rustavi 2 со ссылкой на испанские СМИ.Преступная группировка действовала в городе Аликанте. Как сообщают испанские СМИ, группировкой руководили братья-грузины, приехавшие в Испанию в 2017 году.Граждане Грузии задержаны в Испании за грабежи квартир&gt;&gt;По данным следствия, члены преступной группировки следили за домами и квартирами местных жителей и при удобном случае грабили их.Только за одну ночь они ограбили пять квартир.Во время спецоперации были изъяты краденные вещи – драгоценности, крупная сумма денег, а также грузинские паспорта.Это не первый случай задержания граждан Грузии в Испании. В конце августа трех граждан Грузии, предположительно членов преступной группировки, задержали в Испании по обвинению в серии квартирных краж.По данным национальной полиции Испании, задержанные грабили дома в Севилье. Они заранее изучали график перемещения хозяев домов и действовали в соответствии с ним.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, испания, преступность в грузии

В Испании обезврежена преступная группировка братьев-грузин, сообщают СМИ

13:31 05.11.2021 (обновлено: 13:37 05.11.2021)
CC BY-SA 2.0 / Elentir / Vigo / Vuelta Ciclista a España 2013. Salida de la Etapa 3Машины службы полиции Испании
Машины службы полиции Испании - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
CC BY-SA 2.0 / Elentir / Vigo / Vuelta Ciclista a España 2013. Salida de la Etapa 3
Банда, которая действовала в городе Аликанте, специализировалась на квартирных кражах – только за одну ночь ими было ограблено пять квартир
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Девять граждан Грузии задержаны в ходе спецоперации в Испании, сообщает телеканал Rustavi 2 со ссылкой на испанские СМИ.
Преступная группировка действовала в городе Аликанте. Как сообщают испанские СМИ, группировкой руководили братья-грузины, приехавшие в Испанию в 2017 году.
Граждане Грузии задержаны в Испании за грабежи квартир>>
По данным следствия, члены преступной группировки следили за домами и квартирами местных жителей и при удобном случае грабили их.
Только за одну ночь они ограбили пять квартир.
Во время спецоперации были изъяты краденные вещи – драгоценности, крупная сумма денег, а также грузинские паспорта.
Это не первый случай задержания граждан Грузии в Испании. В конце августа трех граждан Грузии, предположительно членов преступной группировки, задержали в Испании по обвинению в серии квартирных краж.
По данным национальной полиции Испании, задержанные грабили дома в Севилье. Они заранее изучали график перемещения хозяев домов и действовали в соответствии с ним.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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