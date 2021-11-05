https://sputnik-georgia.ru/20211105/nespokoynaya-noch-v-chkondidskoy-eparkhii---zaderzhany-pyatero-monakhov-261807922.html

Неспокойная ночь в Чкондидской епархии – задержаны пятеро монахов

Неспокойная ночь в Чкондидской епархии – задержаны пятеро монахов

Монахов, отлученных новым митрополитом Чкондидской епархии, поздно ночью выводили силами полиции 05.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Пятеро отлученных от церкви монахов покинули территорию мужского монастыря в Салхино только в сопровождении полиции – кадры распространены в социальной сети.Конфликт в Чкондидской епархии (Западная Грузия) начался с назначением нового митрополита Стефане вместо отлученного от церкви владыки Петре. Часть священнослужителей и паствы отказалась признавать нового главу епархии. Владыка Степане 11 сентября 2021 года отлучил несколько монахов и священнослужителей. Епархию на западе Грузии продолжают сотрясать скандалы>>Отлученные монахи находились на территории монастыря с конца сентября. Они не пускали посланников нового митрополита в монастырь, утверждая, что от церкви их отлучили незаконно, так как "монашество – это обет" и митрополит принял незаконное решение . Чтобы разрядить обстановку Патриархия Грузии направила категоричное послание монахам в Чкондидскую епархию с требованием покинуть монастырь. Крайний срок – 4 ноября. Письмо из Тбилиси подписал секретарь Патриарха Михаил Ботковели."Отец Даниил, отец Лука, отец Михаил, отец Петр, отец Василий задержаны и доставлены в отделение полиции", – написано на странице прихода Салхино-Цачхуру в Facebook.По информации этого же источника, монахи были задержаны по обвинению в воспрепятствовании церковной деятельности и сопротивлении полиции.Скандал вокруг Чкондидской епархии не утихает уже два года. Предшественник митрополита Стефане (Калаиджишвили) – епископ Петре Цаава в 2019 году за резкие заявления против Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, был лишен Священным Синодом сана первосвященника и должности митрополита Чкондидской епархии. Многие священнослужители в Чкондиди поддержали Цаава и до сих пор не принимают нового митрополита.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210425/Draka-pered-bogosluzheniem---situatsiya-v-Chkondidskoy-eparkhii-ostaetsya-napryazhennoy-251559146.html

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новости, грузия, конфликт, грузинская православная церковь