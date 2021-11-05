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https://sputnik-georgia.ru/20211105/politsiya-oprashivaet-uchastnikov-konflikta-v-chkondidskoy-eparkhii-261821633.html
Полиция опрашивает участников конфликта в Чкондидской епархии
Полиция опрашивает участников конфликта в Чкондидской епархии
Во время инцидента в Чкондидской епархии была повреждена видеокамера Патриархии Грузии 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T15:47+0400
2021-11-05T16:05+0400
новости
грузия
конфликт
грузинская православная церковь
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Все участники конфликта на территории мужского монастыря Салхино в Чкондидской епархии находятся в полицейском отделении и их опрашивают, сообщили Sputnik Грузия в МВД Грузии.Неспокойная ночь в Чкондидской епархии – задержаны пятеро монахов&gt;&gt;Конфликт разразился после того, как в монастырь прибыли представители Патриархии Грузии и призвали отлученных от церкви монахов покинуть территорию. Монахи категорически отказались уходить. В результате вызвали полицию, которая силой вывела монахов за пределы территории."Правоохранители опрашивают лиц, причастных к инциденту", – сказали в пресс-службе МВД.По данным министерства, во время стычки между монахами и представителями Патриархии была повреждена видеокамера, принадлежащая Патриархии. Расследование ведется по статье "нанесение ущерба чужому имуществу", что наказывается исправительными работами на срок до одного года или лишением свободы от года до трех лет.Конфликт в Чкондидской епархии (Западная Грузия) начался с назначением в феврале 2021 года нового митрополита Стефане (Калаиджишвили). В сентябре 2021 года он отлучил от церкви нескольких монахов, поддерживающих бывшего настоятеля епархии Петре (Цаава). Петре Цаава в октябре 2019 года был лишен Священным Синодом сана первосвященника и должности митрополита Чкондидской епархии.В конце октября Патриархия Грузии направила послание монахам в Чкондидскую епархию с требованием покинуть территорию монастыря до 4 ноября. Согласно приказу митрополита Стефане, им запрещено жить в монастырях Чкондидской епархии, а также в других зданиях и сооружениях, принадлежащих Церкви, пользоваться и распоряжаться церковными землями и другой собственностью.Монахи утверждают, что от церкви их отлучили незаконно.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, конфликт, грузинская православная церковь

Полиция опрашивает участников конфликта в Чкондидской епархии

15:47 05.11.2021 (обновлено: 16:05 05.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerПротивостояние в Чкондидской епархии в Мартвили 5 ноября 2021 года
Противостояние в Чкондидской епархии в Мартвили 5 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Во время инцидента в Чкондидской епархии была повреждена видеокамера Патриархии Грузии
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Все участники конфликта на территории мужского монастыря Салхино в Чкондидской епархии находятся в полицейском отделении и их опрашивают, сообщили Sputnik Грузия в МВД Грузии.
Неспокойная ночь в Чкондидской епархии – задержаны пятеро монахов>>
Конфликт разразился после того, как в монастырь прибыли представители Патриархии Грузии и призвали отлученных от церкви монахов покинуть территорию. Монахи категорически отказались уходить. В результате вызвали полицию, которая силой вывела монахов за пределы территории.

"Правоохранители опрашивают лиц, причастных к инциденту", – сказали в пресс-службе МВД.

По данным министерства, во время стычки между монахами и представителями Патриархии была повреждена видеокамера, принадлежащая Патриархии. Расследование ведется по статье "нанесение ущерба чужому имуществу", что наказывается исправительными работами на срок до одного года или лишением свободы от года до трех лет.
Конфликт в Чкондидской епархии (Западная Грузия) начался с назначением в феврале 2021 года нового митрополита Стефане (Калаиджишвили). В сентябре 2021 года он отлучил от церкви нескольких монахов, поддерживающих бывшего настоятеля епархии Петре (Цаава). Петре Цаава в октябре 2019 года был лишен Священным Синодом сана первосвященника и должности митрополита Чкондидской епархии.
В конце октября Патриархия Грузии направила послание монахам в Чкондидскую епархию с требованием покинуть территорию монастыря до 4 ноября. Согласно приказу митрополита Стефане, им запрещено жить в монастырях Чкондидской епархии, а также в других зданиях и сооружениях, принадлежащих Церкви, пользоваться и распоряжаться церковными землями и другой собственностью.
Монахи утверждают, что от церкви их отлучили незаконно.

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