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Сколькими дозами вакцины от гриппа располагает Грузия
Сколькими дозами вакцины от гриппа располагает Грузия
Обычно сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом в Грузии начинается в ноябре и достигает пика в декабре-январе 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T17:39+0400
2021-11-05T17:39+0400
2021-11-05T17:39+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Четырехкомпонентная вакцина от гриппа в количестве 200 тысяч доз поэтапно будет распределена по всем регионам Грузии, говорится в информации Минздрава Грузии.Вакцина была закуплена в компании Sanofi Pasteur. Первую партию препарата - 43 тысячи доз доставили в Грузии в конце сентябре. Изначально бесплатно вакцину могли получить медперсонал, беременные женщины, пациенты на диализе. Вакцинация от гриппа началась в стране с 8 октября.В ВОЗ заявили о безопасности одновременной прививки от гриппа и коронавируса >>После поступления в страну еще двух партий вакцины, категории граждан, которые могут получить ее бесплатно, расширились:К лицам, подлежащим обязательной вакцинации, относятся:Кроме того, бесплатная вакцинация полагается военнослужащим международных миротворческих миссий; тем, кто несет обязательную военную службу, персоналу, работающему в пенитенциарных учреждениях.Препарат против гриппа доступен в любой клинике, которая обычно проводит вакцинацию.Вакцина от гриппа защитит и от коронавируса – Чхаидзе >>Обычно сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом в Грузии начинается в ноябре и достигает пика в декабре-январе. Эпидемиологи считают, что от уровня заболеваемости респираторными заболеваниями будет зависеть течение и тяжесть пятой волны коронавируса в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, минздрав грузии, грипп, здравоохранение в грузии
Сколькими дозами вакцины от гриппа располагает Грузия
Обычно сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом в Грузии начинается в ноябре и достигает пика в декабре-январе
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik.
Четырехкомпонентная вакцина от гриппа в количестве 200 тысяч доз поэтапно будет распределена по всем регионам Грузии, говорится в информации
Минздрава Грузии.
Вакцина была закуплена в компании Sanofi Pasteur. Первую партию препарата - 43 тысячи доз доставили в Грузии в конце сентябре. Изначально бесплатно вакцину могли получить медперсонал, беременные женщины, пациенты на диализе. Вакцинация от гриппа началась в стране с 8 октября.
После поступления в страну еще двух партий вакцины, категории граждан, которые могут получить ее бесплатно, расширились:
лица с гепатитом С (только получающие лечение);
те, кому были пересажены органы, и больные муковисцидозом;
воспитанники детских домов и находящиеся в домах престарелых, а также их обслуживающий персонал;
учителя общеобразовательных учреждений (школ);
сотрудники Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.
К лицам, подлежащим обязательной вакцинации, относятся:
медицинский персонал и те работники медицинских учреждений, которые имеют прямой контакт с пациентами;
персонал, работающий с птицами и работники животноводства / персонал ферм;
работники дошкольных и образовательных учреждений.
Кроме того, бесплатная вакцинация полагается военнослужащим международных миротворческих миссий; тем, кто несет обязательную военную службу, персоналу, работающему в пенитенциарных учреждениях.
Препарат против гриппа доступен в любой клинике, которая обычно проводит вакцинацию.
Обычно сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом в Грузии начинается в ноябре и достигает пика в декабре-январе. Эпидемиологи считают, что от уровня заболеваемости респираторными заболеваниями будет зависеть течение и тяжесть пятой волны коронавируса в стране.
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