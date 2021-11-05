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https://sputnik-georgia.ru/20211105/snova-vmeste-v-seti-obsuzhdayut-vozvraschenie-sheyk-k-eks-vozlyublennomu--261821241.html
Снова вместе? В Сети обсуждают возвращение Шейк к экс-возлюбленному
Снова вместе? В Сети обсуждают возвращение Шейк к экс-возлюбленному
Супермодель спровоцировала слухи о возобновлении отношений с отцом своей дочери Брэдли Купером 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T15:32+0400
2021-11-05T15:32+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светская хроника
ирина шейк
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Российская супермодель Ирина Шейк спровоцировала слухи об изменении своего статуса – звезду подозревают в возобновлении романа с актером Брэдли Купером. Недавно Шейк удивила фанатов. На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала фото с Хэллоуина, где позировала в костюме женщины-кошки с загадочным спутником в маске гориллы. Внимательные фанаты присмотрелись к ярко-голубым глазам мужчины и тут же решили, что маскарадный костюм примерил ее бывший бойфренд Брэдли Купер. "Это Брэдли?", "Подозрительно знакомые глаза", "Привет, Брэдли", "Вы снова вместе?", "Не могу поверить, они сошлись?" – написали подписчики. Теперь поклонники уверены, что Шейк и Купер решили начать все с чистого листа. Пара продолжала общаться даже после расставания, ведь их объединяет общая дочь. Ходят слухи, что обе знаменитости встречались с другими. Например, Шейк – с Канье Уэстом, но после разочаровались и решили вернуться друг к другу. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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светская хроника, ирина шейк, зарубежные звезды

Снова вместе? В Сети обсуждают возвращение Шейк к экс-возлюбленному

15:32 05.11.2021
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants / Перейти в фотобанкСупермодель Ирина Шейк на фотоколле фильма "Сияние" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Супермодель Ирина Шейк на фотоколле фильма Сияние в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
/
Перейти в фотобанк
Супермодель спровоцировала слухи о возобновлении отношений с отцом своей дочери Брэдли Купером
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Российская супермодель Ирина Шейк спровоцировала слухи об изменении своего статуса – звезду подозревают в возобновлении романа с актером Брэдли Купером.
Недавно Шейк удивила фанатов. На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала фото с Хэллоуина, где позировала в костюме женщины-кошки с загадочным спутником в маске гориллы. Внимательные фанаты присмотрелись к ярко-голубым глазам мужчины и тут же решили, что маскарадный костюм примерил ее бывший бойфренд Брэдли Купер.
"Это Брэдли?", "Подозрительно знакомые глаза", "Привет, Брэдли", "Вы снова вместе?", "Не могу поверить, они сошлись?" – написали подписчики.
Теперь поклонники уверены, что Шейк и Купер решили начать все с чистого листа. Пара продолжала общаться даже после расставания, ведь их объединяет общая дочь.
Ходят слухи, что обе знаменитости встречались с другими. Например, Шейк – с Канье Уэстом, но после разочаровались и решили вернуться друг к другу.
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