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Снова вместе? В Сети обсуждают возвращение Шейк к экс-возлюбленному

Снова вместе? В Сети обсуждают возвращение Шейк к экс-возлюбленному

Супермодель спровоцировала слухи о возобновлении отношений с отцом своей дочери Брэдли Купером 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T15:32+0400

2021-11-05T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Российская супермодель Ирина Шейк спровоцировала слухи об изменении своего статуса – звезду подозревают в возобновлении романа с актером Брэдли Купером. Недавно Шейк удивила фанатов. На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала фото с Хэллоуина, где позировала в костюме женщины-кошки с загадочным спутником в маске гориллы. Внимательные фанаты присмотрелись к ярко-голубым глазам мужчины и тут же решили, что маскарадный костюм примерил ее бывший бойфренд Брэдли Купер. "Это Брэдли?", "Подозрительно знакомые глаза", "Привет, Брэдли", "Вы снова вместе?", "Не могу поверить, они сошлись?" – написали подписчики. Теперь поклонники уверены, что Шейк и Купер решили начать все с чистого листа. Пара продолжала общаться даже после расставания, ведь их объединяет общая дочь. Ходят слухи, что обе знаменитости встречались с другими. Например, Шейк – с Канье Уэстом, но после разочаровались и решили вернуться друг к другу. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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светская хроника, ирина шейк, зарубежные звезды