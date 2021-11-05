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Снова вместе? В Сети обсуждают возвращение Шейк к экс-возлюбленному
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants / Перейти в фотобанкСупермодель Ирина Шейк на фотоколле фильма "Сияние" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants/
Супермодель спровоцировала слухи о возобновлении отношений с отцом своей дочери Брэдли Купером
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Российская супермодель Ирина Шейк спровоцировала слухи об изменении своего статуса – звезду подозревают в возобновлении романа с актером Брэдли Купером.
Недавно Шейк удивила фанатов. На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала фото с Хэллоуина, где позировала в костюме женщины-кошки с загадочным спутником в маске гориллы. Внимательные фанаты присмотрелись к ярко-голубым глазам мужчины и тут же решили, что маскарадный костюм примерил ее бывший бойфренд Брэдли Купер.
"Это Брэдли?", "Подозрительно знакомые глаза", "Привет, Брэдли", "Вы снова вместе?", "Не могу поверить, они сошлись?" – написали подписчики.
Теперь поклонники уверены, что Шейк и Купер решили начать все с чистого листа. Пара продолжала общаться даже после расставания, ведь их объединяет общая дочь.
Ходят слухи, что обе знаменитости встречались с другими. Например, Шейк – с Канье Уэстом, но после разочаровались и решили вернуться друг к другу.
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