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Анна Дзюба покинула группу Artik & Asti
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкУкраинская поп-группа "Артик и Асти" ("Artik & Asti")
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Мегапопулярный дуэт, хиты которого играют во всех клубах страны вот уже не первый год, объявил об изменений в составе
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Анна Дзюба впервые высказалась о своем решении покинуть группу Artik & Asti в интервью Ксении Собчак, отметив, что винить в этом некого.
"Никто не виноват. Это была очень красивая и мощная история, где мы оба встретились, выросли и достигли очень больших результатов. Я благодарна Артику за все, что мы сделали вместе, за все, что мы прошли, но теперь нам пора пойти своими дорогами", – сказала Анна.
Пока артистка не строит планов на будущее и своих поклонников попросила не торопить ее. Артем Умрихин же сообщил, что намерен найти новую солистку, сказав, что группа продолжит свою деятельность, но уже в обновленном составе.
Имена новых участников своего коллектива он раскрывать не стал, пообещав сообщить их в скором времени.
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