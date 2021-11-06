https://sputnik-georgia.ru/20211106/anna-dzyuba-pokinula-gruppu-artik--asti---261813530.html

Анна Дзюба покинула группу Artik & Asti

Анна Дзюба покинула группу Artik & Asti

Мегапопулярный дуэт, хиты которого играют во всех клубах страны вот уже не первый год, объявил об изменений в составе 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T13:13+0400

2021-11-06T13:13+0400

2021-11-06T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Анна Дзюба впервые высказалась о своем решении покинуть группу Artik & Asti в интервью Ксении Собчак, отметив, что винить в этом некого. "Никто не виноват. Это была очень красивая и мощная история, где мы оба встретились, выросли и достигли очень больших результатов. Я благодарна Артику за все, что мы сделали вместе, за все, что мы прошли, но теперь нам пора пойти своими дорогами", – сказала Анна. Пока артистка не строит планов на будущее и своих поклонников попросила не торопить ее. Артем Умрихин же сообщил, что намерен найти новую солистку, сказав, что группа продолжит свою деятельность, но уже в обновленном составе. Имена новых участников своего коллектива он раскрывать не стал, пообещав сообщить их в скором времени.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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