https://sputnik-georgia.ru/20211102/morgen-luchshiy-ya-plachu-poklonniki-otsenili-novyy-klip-repera-261685731.html
"Морген лучший, я плачу": поклонники оценили новый клип рэпера
"Морген лучший, я плачу": поклонники оценили новый клип рэпера
Тема ухода Моргенштерна со сцены уже неоднократно поднималась как им самим, так и его коллегами по развлекательной индустрии 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T07:05+0400
2021-11-02T07:05+0400
2021-11-02T07:05+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Поклонники популярного российского рэпера Моргенштерна посчитали новый клип артиста на песню "Я когда-нибудь уйду" гениальным.Видео стало финальным среди серии клипов с единой сюжетной линией. В новом клипе Алишер Моргенштерн дважды умирает. Этим артист доказывает, что он повзрослел и больше ему неинтересен старый образ Моргенштерна."Работа клоуном меня больше не привлекает", - поет в треке Моргенштерн.Пользователи оценили работу музыканта. Практически за сутки клип набрал 4,7 миллиона просмотров и тысячи положительных отзывов."Нам стоит задуматься о нашем кинематографе, когда один клип у Моргенштерна выглядит лучше, чем все отечественные фильмы сейчас", "Качество съемки и эффектов просто Hollywood!", "Мы все когда-нибудь уйдем, но сегодня это шедевр!", "Клип превзошел все ожидания!!! Морген лучший, я плачу…" - пишут под видео зрители.Cудя по всему, новый клип Моргенштерна дал пищу для раздумий подписчикам артиста. В комментариях к видео многие пишут о своих версиях развития событий и знаках в клипе, которые могут понять лишь истинные фанаты, следящие за ним.Интересно, что слова о том, что Моргенштерн "когда-нибудь уйдет" Алишер говорил и в интервью Ксении Собчак. Так молодой артист отметил, что добился всех высот и уже не знает, что делать, а популярность ему уже не доставляет удовольствия.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
моргенштерн, российский шоу-бизнес
"Морген лучший, я плачу": поклонники оценили новый клип рэпера
Тема ухода Моргенштерна со сцены уже неоднократно поднималась как им самим, так и его коллегами по развлекательной индустрии
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Поклонники популярного российского рэпера Моргенштерна посчитали новый клип артиста на песню "Я когда-нибудь уйду" гениальным.
Видео стало финальным среди серии клипов с единой сюжетной линией. В новом клипе Алишер Моргенштерн дважды умирает. Этим артист доказывает, что он повзрослел и больше ему неинтересен старый образ Моргенштерна.
"Работа клоуном меня больше не привлекает", - поет в треке Моргенштерн.
Пользователи оценили работу музыканта. Практически за сутки клип набрал 4,7 миллиона просмотров и тысячи положительных отзывов.
"Нам стоит задуматься о нашем кинематографе, когда один клип у Моргенштерна выглядит лучше, чем все отечественные фильмы сейчас", "Качество съемки и эффектов просто Hollywood!", "Мы все когда-нибудь уйдем, но сегодня это шедевр!", "Клип превзошел все ожидания!!! Морген лучший, я плачу…" - пишут под видео зрители.
Cудя по всему, новый клип Моргенштерна дал пищу для раздумий подписчикам артиста. В комментариях к видео многие пишут о своих версиях развития событий и знаках в клипе, которые могут понять лишь истинные фанаты, следящие за ним.
Интересно, что слова о том, что Моргенштерн "когда-нибудь уйдет" Алишер говорил и в интервью Ксении Собчак. Так молодой артист отметил, что добился всех высот и уже не знает, что делать, а популярность ему уже не доставляет удовольствия.
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