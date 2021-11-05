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Романтик в пустыне: Кети Топурия сходила на необычное свидание с мужем
Романтик в пустыне: Кети Топурия сходила на необычное свидание с мужем
Солистка группы A’Studio отправилась в отпуск с возлюбленным и уже успела выгулять самое красивое из своих платьев 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T11:44+0400
2021-11-05T11:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кети топурия
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия похвасталась сюрпризом от мужа – бизнесмен Лев Деньгов устроил необычное свидание в пустыне для любимой жены. Топурия улетела в отпуск вместе с мужем, оставив детей на попечение бабушек и нянь. Пара решила отдохнуть в Арабских Эмиратах. Супруги наслаждаются обществом друг друга – загорают, купаются и устраивают романтические вылазки. Недавно Топурия опубликовала новый пост в Инстаграм. Звезда показала снимки с оригинального свидания с мужем. Возлюбленный певицы проявил фантазию и отвез жену в пустыню, где пара покаталась на верблюдах. При этом супруги уселись на одно животное, что сделало свидание еще более романтичным и незабываемым. Позже Топурия и Деньгов отправились на ужин с друзьями, на который певица приехала в наряде греческой богини – белоснежном платье с открытыми плечами. "Какие красивые", "Чудесная пара", "Муж – волшебник", "Не свидание, а мечта", "Вам очень повезло с мужем", – прокомментировали в Сети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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кети топурия, российский шоу-бизнес

Романтик в пустыне: Кети Топурия сходила на необычное свидание с мужем

11:44 05.11.2021
© Instagram / keti_one_officialКети Топурия с супругом
Кети Топурия с супругом - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
© Instagram / keti_one_official
Солистка группы A’Studio отправилась в отпуск с возлюбленным и уже успела выгулять самое красивое из своих платьев
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Российско-грузинская певица Кети Топурия похвасталась сюрпризом от мужа – бизнесмен Лев Деньгов устроил необычное свидание в пустыне для любимой жены.
Топурия улетела в отпуск вместе с мужем, оставив детей на попечение бабушек и нянь. Пара решила отдохнуть в Арабских Эмиратах. Супруги наслаждаются обществом друг друга – загорают, купаются и устраивают романтические вылазки.
Недавно Топурия опубликовала новый пост в Инстаграм. Звезда показала снимки с оригинального свидания с мужем.
Возлюбленный певицы проявил фантазию и отвез жену в пустыню, где пара покаталась на верблюдах. При этом супруги уселись на одно животное, что сделало свидание еще более романтичным и незабываемым.
Позже Топурия и Деньгов отправились на ужин с друзьями, на который певица приехала в наряде греческой богини – белоснежном платье с открытыми плечами.
"Какие красивые", "Чудесная пара", "Муж – волшебник", "Не свидание, а мечта", "Вам очень повезло с мужем", – прокомментировали в Сети.
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