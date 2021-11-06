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https://sputnik-georgia.ru/20211106/mneskin-vnov-khuliganyat--italyantsy-v-provokatsionnoy-fotosessii-na-stranitsakh-dazed--261808163.html
Måneskin вновь хулиганят – итальянцы в провокационной фотосессии на страницах Dazed
Måneskin вновь хулиганят – итальянцы в провокационной фотосессии на страницах Dazed
Музыканты надеются, что на собственном примере смогут вдохновить людей одеваться и вести себя так, как они хотят 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T12:12+0400
2021-11-06T12:12+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
италия
евровидение
зарубежные звезды
måneskin
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Победители "Евровидения - 2021", популярная итальянская рок-группа Måneskin снялась в провокационной фотосессии для журнала Dazed. Недавно музыканты дали интервью журналу Dazed, которое, на радость поклонникам, сопровождалось провокационными фотографиями. Стоит отметить, что некоторые из них преданные фолловеры уже могли увидеть на официальной Instagram-странице в рамках промо нового видео Mammamia. Участники группы в интервью прокомментировали свои смелые сценические образы. "Мы выросли в Италии, где общество может быть очень старомодным и консервативным. Мы много раз испытывали дискриминацию, особенно в музыкальной индустрии, из-за того, как мы выглядим и всего остального. Но это просто часть нас, и мы чувствуем, что можем говорить об этом", – сказала басистка Виктория Де Анжелис. Напомним, группа была создана в 2016 году. В ее состав входят: вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Все они дружат еще со школы. Название коллектива происходит от датского слова, которое в переводе означает "лунный свет". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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италия, евровидение, зарубежные звезды, måneskin

Måneskin вновь хулиганят – итальянцы в провокационной фотосессии на страницах Dazed

12:12 06.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкУчастники итальянской группы Maneskin, победившей в финале международного конкурса "Евровидение-2021"
Участники итальянской группы Maneskin, победившей в финале международного конкурса Евровидение-2021 - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Музыканты надеются, что на собственном примере смогут вдохновить людей одеваться и вести себя так, как они хотят
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Победители "Евровидения - 2021", популярная итальянская рок-группа Måneskin снялась в провокационной фотосессии для журнала Dazed.
Недавно музыканты дали интервью журналу Dazed, которое, на радость поклонникам, сопровождалось провокационными фотографиями. Стоит отметить, что некоторые из них преданные фолловеры уже могли увидеть на официальной Instagram-странице в рамках промо нового видео Mammamia.
Участники группы в интервью прокомментировали свои смелые сценические образы. "Мы выросли в Италии, где общество может быть очень старомодным и консервативным. Мы много раз испытывали дискриминацию, особенно в музыкальной индустрии, из-за того, как мы выглядим и всего остального. Но это просто часть нас, и мы чувствуем, что можем говорить об этом", – сказала басистка Виктория Де Анжелис.
Солист Дамиано Давид отметил, что надеется, что группа сможет вдохновить людей одеваться и вести себя так, как они хотят в повседневной жизни. Музыканты также в очередной раз выразили свою поддержку сообществу ЛГБТ+ сообществу.
Напомним, группа была создана в 2016 году. В ее состав входят: вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Все они дружат еще со школы. Название коллектива происходит от датского слова, которое в переводе означает "лунный свет".
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