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Måneskin вновь хулиганят – итальянцы в провокационной фотосессии на страницах Dazed
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкУчастники итальянской группы Maneskin, победившей в финале международного конкурса "Евровидение-2021"
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich/
Музыканты надеются, что на собственном примере смогут вдохновить людей одеваться и вести себя так, как они хотят
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Победители "Евровидения - 2021", популярная итальянская рок-группа Måneskin снялась в провокационной фотосессии для журнала Dazed.
Недавно музыканты дали интервью журналу Dazed, которое, на радость поклонникам, сопровождалось провокационными фотографиями. Стоит отметить, что некоторые из них преданные фолловеры уже могли увидеть на официальной Instagram-странице в рамках промо нового видео Mammamia.
Участники группы в интервью прокомментировали свои смелые сценические образы. "Мы выросли в Италии, где общество может быть очень старомодным и консервативным. Мы много раз испытывали дискриминацию, особенно в музыкальной индустрии, из-за того, как мы выглядим и всего остального. Но это просто часть нас, и мы чувствуем, что можем говорить об этом", – сказала басистка Виктория Де Анжелис.
Солист Дамиано Давид отметил, что надеется, что группа сможет вдохновить людей одеваться и вести себя так, как они хотят в повседневной жизни. Музыканты также в очередной раз выразили свою поддержку сообществу ЛГБТ+ сообществу.
Напомним, группа была создана в 2016 году. В ее состав входят: вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Все они дружат еще со школы. Название коллектива происходит от датского слова, которое в переводе означает "лунный свет".
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