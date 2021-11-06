https://sputnik-georgia.ru/20211106/pravitelstvo-gruzii-uspeshno-prodaet-gosimuschestvo-261836860.html

Правительство Грузии успешно продает госимущество

Правительство Грузии успешно продает госимущество

Полученные в результате приватизации деньги будут распределены между бюджетами разных уровней 06.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-06T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. На электронных аукционах с начала 2021 года правительство Грузии продало государственные объекты на сумму 198,4 миллиона лари (63 миллиона долларов), сообщает пресс-служба Минэкономики.С целью поощрения инвестиций в экономику Грузии и продуктивного использования государственных ресурсов власти расширили программу "100 инвестиционных предложений для бизнеса", предложив предпринимателям объекты общей стоимостью в 400 миллионов лари (118,3 миллиона долларов).Правительство Грузии выставит на аукцион еще до 150 гособъектов>>По состоянию на октябрь 2021 года государство выставило на приватизационный аукцион имущество на сумму 486,7 миллиона лари. В результате аукциона интерес был проявлен к госимуществу стоимостью 198,4 миллиона лари, которое было реализовано на аукционе за 281,7 миллиона лари.Полученные в результате приватизации деньги будут распределены между бюджетами разных уровней.Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210909/investitsii-v-gruziyu-prodolzhayut-sokraschatsya-259434133.html

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