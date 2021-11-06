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Правительство Грузии успешно продает госимущество
Правительство Грузии успешно продает госимущество
Полученные в результате приватизации деньги будут распределены между бюджетами разных уровней 06.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-06T11:32+0400
2021-11-06T11:32+0400
2021-11-06T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. На электронных аукционах с начала 2021 года правительство Грузии продало государственные объекты на сумму 198,4 миллиона лари (63 миллиона долларов), сообщает пресс-служба Минэкономики.С целью поощрения инвестиций в экономику Грузии и продуктивного использования государственных ресурсов власти расширили программу "100 инвестиционных предложений для бизнеса", предложив предпринимателям объекты общей стоимостью в 400 миллионов лари (118,3 миллиона долларов).Правительство Грузии выставит на аукцион еще до 150 гособъектов>>По состоянию на октябрь 2021 года государство выставило на приватизационный аукцион имущество на сумму 486,7 миллиона лари. В результате аукциона интерес был проявлен к госимуществу стоимостью 198,4 миллиона лари, которое было реализовано на аукционе за 281,7 миллиона лари.Полученные в результате приватизации деньги будут распределены между бюджетами разных уровней.Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия
Правительство Грузии успешно продает госимущество
Полученные в результате приватизации деньги будут распределены между бюджетами разных уровней
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. На электронных аукционах с начала 2021 года правительство Грузии продало государственные объекты на сумму 198,4 миллиона лари (63 миллиона долларов), сообщает пресс-служба Минэкономики.
С целью поощрения инвестиций в экономику Грузии и продуктивного использования государственных ресурсов власти расширили программу "100 инвестиционных предложений для бизнеса", предложив предпринимателям объекты общей стоимостью в 400 миллионов лари (118,3 миллиона долларов).
По состоянию на октябрь 2021 года государство выставило на приватизационный аукцион имущество на сумму 486,7 миллиона лари. В результате аукциона интерес был проявлен к госимуществу стоимостью 198,4 миллиона лари, которое было реализовано на аукционе за 281,7 миллиона лари.
Полученные в результате приватизации деньги будут распределены между бюджетами разных уровней.
Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.