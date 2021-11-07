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Личный врач назвал состояние Саакашвили критическим
Личный врач назвал состояние Саакашвили критическим
Консилиум врачей должен немедленно собраться и принять решение о дальнейших действиях в отношении экс-президента, заявил Кипшидзе 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T18:56+0400
2021-11-07T19:38+0400
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новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Состояние экс-президента Михаила Саакашвили критическое, а через несколько часов оно может стать "критичнее критического", заявил его личный врач Николоз Кипшидзе журналистам.Саакашвили отказался от приема медикаментов и вспомогательных добавок, а также от сдачи анализов.Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на перевод Саакашвили в гражданскую клинику &gt;&gt;По словам врача, некоторые показатели с каждым часом ухудшаются и ситуация на данный момент критическая. Кипшидзе обратился с просьбой к консилиуму врачей немедленно собраться и решить, что делать.Питание Саакашвили стало главной темой дня в субботу. Сначала министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент принимает пищу и ест каши, после специальная пенитенциарная служба уточнила, что пюре и соки, употребляемые осужденным, являются пищевыми добавками.Кадрами Саакашвили из тюрьмы заинтересовалась Госинспекция &gt;&gt;О том, что Саакашвили не прекращал голодовку, заявила и Народный защитник Грузии, которая отметила, что все потребляемое им в кабинете врача было необходимо для поддержания его здоровья во время голодовки и не считается ее прекращением.На фоне этих заявлений сам экс-президент заявил, что больше не будет принимать рекомендованные врачами добавки или витамины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Личный врач назвал состояние Саакашвили критическим

18:56 07.11.2021 (обновлено: 19:38 07.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПалатки представителей оппозиции. Акция сторонников ЕНД и Михаила Саакашвили у Руставской тюрьмы
Палатки представителей оппозиции. Акция сторонников ЕНД и Михаила Саакашвили у Руставской тюрьмы - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Консилиум врачей должен немедленно собраться и принять решение о дальнейших действиях в отношении экс-президента, заявил Кипшидзе
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Состояние экс-президента Михаила Саакашвили критическое, а через несколько часов оно может стать "критичнее критического", заявил его личный врач Николоз Кипшидзе журналистам.
Саакашвили отказался от приема медикаментов и вспомогательных добавок, а также от сдачи анализов.
Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на перевод Саакашвили в гражданскую клинику >>
По словам врача, некоторые показатели с каждым часом ухудшаются и ситуация на данный момент критическая. Кипшидзе обратился с просьбой к консилиуму врачей немедленно собраться и решить, что делать.
Питание Саакашвили стало главной темой дня в субботу. Сначала министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент принимает пищу и ест каши, после специальная пенитенциарная служба уточнила, что пюре и соки, употребляемые осужденным, являются пищевыми добавками.
Кадрами Саакашвили из тюрьмы заинтересовалась Госинспекция >>
О том, что Саакашвили не прекращал голодовку, заявила и Народный защитник Грузии, которая отметила, что все потребляемое им в кабинете врача было необходимо для поддержания его здоровья во время голодовки и не считается ее прекращением.
На фоне этих заявлений сам экс-президент заявил, что больше не будет принимать рекомендованные врачами добавки или витамины.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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