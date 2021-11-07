https://sputnik-georgia.ru/20211107/lichnyy-vrach-nazval-sostoyanie-saakashvili-kriticheskim-261859913.html

Личный врач назвал состояние Саакашвили критическим

Личный врач назвал состояние Саакашвили критическим

Консилиум врачей должен немедленно собраться и принять решение о дальнейших действиях в отношении экс-президента, заявил Кипшидзе 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T18:56+0400

2021-11-07T18:56+0400

2021-11-07T19:38+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/07/261855281_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_20c36d344a3b8c287ebc780b9fc06c50.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Состояние экс-президента Михаила Саакашвили критическое, а через несколько часов оно может стать "критичнее критического", заявил его личный врач Николоз Кипшидзе журналистам.Саакашвили отказался от приема медикаментов и вспомогательных добавок, а также от сдачи анализов.Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на перевод Саакашвили в гражданскую клинику >>По словам врача, некоторые показатели с каждым часом ухудшаются и ситуация на данный момент критическая. Кипшидзе обратился с просьбой к консилиуму врачей немедленно собраться и решить, что делать.Питание Саакашвили стало главной темой дня в субботу. Сначала министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент принимает пищу и ест каши, после специальная пенитенциарная служба уточнила, что пюре и соки, употребляемые осужденным, являются пищевыми добавками.Кадрами Саакашвили из тюрьмы заинтересовалась Госинспекция >>О том, что Саакашвили не прекращал голодовку, заявила и Народный защитник Грузии, которая отметила, что все потребляемое им в кабинете врача было необходимо для поддержания его здоровья во время голодовки и не считается ее прекращением.На фоне этих заявлений сам экс-президент заявил, что больше не будет принимать рекомендованные врачами добавки или витамины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили