https://sputnik-georgia.ru/20211107/my-ne-razgovarivali-dzhastin-i-kheyli-biber-otkrovenno-rasskazali-o-problemakh-v-brake--261814255.html
"Мы не разговаривали": Джастин и Хейли Бибер откровенно рассказали о проблемах в браке
"Мы не разговаривали": Джастин и Хейли Бибер откровенно рассказали о проблемах в браке
Отношения Хейли и Джастина давно в центре внимания всех таблоидов, а тут "подъехала" еще одна порция откровений от главных героев 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T14:02+0400
2021-11-07T14:02+0400
2021-11-07T14:02+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Модель Хейли Бибер рассказала о сложном периоде в отношениях с супругом Джастином Бибером. Во время беседы пары в подкасте In Good Faith with Chelsea & Judah Smith 24-летняя модель призналась, что она совершала поступок, который стал причиной разлада в отношениях с 27-летния поп-исполнителем. "Мы не разговаривали, и мне было очень грустно. Я своим поступком причинила ему боль, и я думаю, что в тот момент это, возможно, выбросило из его головы идею жениться на мне", - говорит Хейли. Несмотря на откровенность, девушка не стала уточнять, что конкретно она сделала, но заявила, что это было "что-то очень незрелое и глупое". "Был, действительно, один неприятный момент, когда ты усомнился во мне", - обратилась к мужу Хейли. Однако, несмотря на те моменты, когда они не ладили друг с другом, Бибер не терял надежды жениться на Хейли из-за желания иметь семью. Пара также вспомнила трудный период в отношениях, когда Джастин переживал проблемы с психическим здоровьем и наркотическую зависимость. К слову, это не первый раз, когда Биберы откровенничают о своих отношениях. Во время своего появления в сентябрьском эпизоде 4D with Demi Lovato модель опровергла слухи о том, что ее муж "плохо с ней обращается", назвав все обвинения на этот счет нелепой ложью.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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джастин бибер, зарубежные звезды
"Мы не разговаривали": Джастин и Хейли Бибер откровенно рассказали о проблемах в браке
Отношения Хейли и Джастина давно в центре внимания всех таблоидов, а тут "подъехала" еще одна порция откровений от главных героев
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Модель Хейли Бибер рассказала о сложном периоде в отношениях с супругом Джастином Бибером.
Во время беседы пары в подкасте In Good Faith with Chelsea & Judah Smith 24-летняя модель призналась, что она совершала поступок, который стал причиной разлада в отношениях с 27-летния поп-исполнителем.
"Мы не разговаривали, и мне было очень грустно. Я своим поступком причинила ему боль, и я думаю, что в тот момент это, возможно, выбросило из его головы идею жениться на мне", - говорит Хейли.
Несмотря на откровенность, девушка не стала уточнять, что конкретно она сделала, но заявила, что это было "что-то очень незрелое и глупое".
"Был, действительно, один неприятный момент, когда ты усомнился во мне", - обратилась к мужу Хейли. Однако, несмотря на те моменты, когда они не ладили друг с другом, Бибер не терял надежды жениться на Хейли из-за желания иметь семью. Пара также вспомнила трудный период в отношениях, когда Джастин переживал проблемы с психическим здоровьем и наркотическую зависимость.
К слову, это не первый раз, когда Биберы откровенничают о своих отношениях. Во время своего появления в сентябрьском эпизоде 4D with Demi Lovato модель опровергла слухи о том, что ее муж "плохо с ней обращается", назвав все обвинения на этот счет нелепой ложью.
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