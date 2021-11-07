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"Сомневался в ориентации": Эд Ширан рассказал о любви к мюзиклам и Бритни Спирс
"Сомневался в ориентации": Эд Ширан рассказал о любви к мюзиклам и Бритни Спирс
Восприятие жизни изменилось, когда он встретил свою супругу – Черри Сиборн, которая играет в женской хоккейной команде, признался музыкант 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T17:03+0400
2021-11-07T17:03+0400
2021-11-07T17:03+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Известный певец Эд Ширан дал откровенное интервью, где рассказал о своих давних сомнениях в ориентации. Во время своего пребывания в изоляции Эд Ширан времени зря не терял и принял участие в записи голландского подкаста Man, Man, Man. В ходе беседы певец признался, что из-за своих детских увлечений он сомневался в своей сексуальной ориентации. "У меня много типично женственных черт, так много, что раньше меня посещали мысли, а не гей ли я? Я люблю многое из того, что обычно нравится женщинам: музыкальный театр, поп-музыку, Бритни Спирс. Моя "мужская" сторона, наверное, сводится к тому, чтобы пить пиво и смотреть футбол. Я в любом случае не очень мужественный парень. Например, я не фанат автомобилей. Мне нравятся красивые машины, но это, пожалуй, все", - признался певец. Также Ширан рассказал, что его восприятие жизни изменилось, когда он встретил свою супругу – Черри Сиборн, которая играет в женской хоккейной команде. Эд Ширан и Черри Сиборн впервые встретились в детстве, когда оба учились в средней школе. Пара сыграла свадьбу зимой 2019 года, а прошлым летом на свет появилась их дочь - Лира.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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эд ширан, зарубежные звезды
"Сомневался в ориентации": Эд Ширан рассказал о любви к мюзиклам и Бритни Спирс
Восприятие жизни изменилось, когда он встретил свою супругу – Черри Сиборн, которая играет в женской хоккейной команде, признался музыкант
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Известный певец Эд Ширан дал откровенное интервью, где рассказал о своих давних сомнениях в ориентации.
Во время своего пребывания в изоляции Эд Ширан времени зря не терял и принял участие в записи голландского подкаста Man, Man, Man. В ходе беседы певец признался, что из-за своих детских увлечений он сомневался в своей сексуальной ориентации.
"У меня много типично женственных черт, так много, что раньше меня посещали мысли, а не гей ли я? Я люблю многое из того, что обычно нравится женщинам: музыкальный театр, поп-музыку, Бритни Спирс. Моя "мужская" сторона, наверное, сводится к тому, чтобы пить пиво и смотреть футбол. Я в любом случае не очень мужественный парень. Например, я не фанат автомобилей. Мне нравятся красивые машины, но это, пожалуй, все", - признался певец.
Также Ширан рассказал, что его восприятие жизни изменилось, когда он встретил свою супругу – Черри Сиборн, которая играет в женской хоккейной команде.
Эд Ширан и Черри Сиборн впервые встретились в детстве, когда оба учились в средней школе. Пара сыграла свадьбу зимой 2019 года, а прошлым летом на свет появилась их дочь - Лира.
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