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Праздник принцессы: беременная Нюша устроила незабываемый пир для дочки
Праздник принцессы: беременная Нюша устроила незабываемый пир для дочки
Трехлетие наследницы певица и ее родные отметили в Дубаи и удивили поклонников размахом торжества 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T16:21+0400
2021-11-08T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Российская певица Нюша устроила незабываемый праздник для дочки: беременная звезда организовала день рождения для своей принцессы. Анна Шурочкина и ее супруг 6 ноября отметили третий день рождения дочки Симбы. Пара устроила малышке великолепный праздник. Торжество прошло в Дубаи, где семья наслаждается отпуском и ждет рождения второго ребенка. Нюша организовала для дочки настоящий праздник принцессы: результаты своих стараний беременная звезда показала в Инстраграм. На фото видно, что родители подготовили сюрприз для Симбы - украсили ее комнату розовыми и золотыми шарами, купили цветы и игрушки. Но главной фишкой вечера стала вечеринка: зал стал фотозоной, детей развлекали аниматоры в нарядах принцев и принцесс, а торт был сделан в форме сказочного замка. "С днем рождения, моя милая звездочка. Ты настоящая, волшебная, спасибо, что выбрала меня. Люблю", - трогательно поздравила малышку знаменитая мама. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Праздник принцессы: беременная Нюша устроила незабываемый пир для дочки

16:21 08.11.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкПевица Нюша
Певица Нюша - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Трехлетие наследницы певица и ее родные отметили в Дубаи и удивили поклонников размахом торжества
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Российская певица Нюша устроила незабываемый праздник для дочки: беременная звезда организовала день рождения для своей принцессы.
Анна Шурочкина и ее супруг 6 ноября отметили третий день рождения дочки Симбы. Пара устроила малышке великолепный праздник. Торжество прошло в Дубаи, где семья наслаждается отпуском и ждет рождения второго ребенка.
Нюша организовала для дочки настоящий праздник принцессы: результаты своих стараний беременная звезда показала в Инстраграм.
На фото видно, что родители подготовили сюрприз для Симбы - украсили ее комнату розовыми и золотыми шарами, купили цветы и игрушки.
Но главной фишкой вечера стала вечеринка: зал стал фотозоной, детей развлекали аниматоры в нарядах принцев и принцесс, а торт был сделан в форме сказочного замка.
"С днем рождения, моя милая звездочка. Ты настоящая, волшебная, спасибо, что выбрала меня. Люблю", - трогательно поздравила малышку знаменитая мама.
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