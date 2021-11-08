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Праздник принцессы: беременная Нюша устроила незабываемый пир для дочки
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
Трехлетие наследницы певица и ее родные отметили в Дубаи и удивили поклонников размахом торжества
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Российская певица Нюша устроила незабываемый праздник для дочки: беременная звезда организовала день рождения для своей принцессы.
Анна Шурочкина и ее супруг 6 ноября отметили третий день рождения дочки Симбы. Пара устроила малышке великолепный праздник. Торжество прошло в Дубаи, где семья наслаждается отпуском и ждет рождения второго ребенка.
Нюша организовала для дочки настоящий праздник принцессы: результаты своих стараний беременная звезда показала в Инстраграм.
На фото видно, что родители подготовили сюрприз для Симбы - украсили ее комнату розовыми и золотыми шарами, купили цветы и игрушки.
Но главной фишкой вечера стала вечеринка: зал стал фотозоной, детей развлекали аниматоры в нарядах принцев и принцесс, а торт был сделан в форме сказочного замка.
"С днем рождения, моя милая звездочка. Ты настоящая, волшебная, спасибо, что выбрала меня. Люблю", - трогательно поздравила малышку знаменитая мама.
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