https://sputnik-georgia.ru/20211108/situatsiya-vzryvoopasna---partiya-lelo-prizyvaet-vlasti-gruzii-k-dialogu-261874253.html

"Ситуация взрывоопасна" – партия "Лело" призывает власти Грузии к диалогу

"Ситуация взрывоопасна" – партия "Лело" призывает власти Грузии к диалогу

Представители "Лело" опасаются, что ситуация в стране может привести к хаосу и гражданскому противостоянию 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T13:14+0400

2021-11-08T13:14+0400

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лело для грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело" предлагает властям предпринять встречные шаги и незамедлительно начать диалог с оппозицией, говорится в заявлении партии.Премьер Грузии: пора отложить узкопартийные интересы в сторону>>В "Лело" отмечают, что напряженность в стране, созданная после выборов в органы местного самоуправления, растет на фоне объявленной голодовки экс-президента Михаила Саакашвили в тюрьме."Грузинская мечта" ответила на ультиматум оппозиции>>В такой ситуации, насколько бы глубоким ни было политическое и персональное противостояние, необходимо предпринять разумные встречные шаги, отмечают в партии."Лело" обращается к представителям власти. Незамедлительно начнем диалог, чтобы найти конкретные пути для деэскалации ситуации. Каждая потерянная минута может драматически изменить судьбу грузинского государства. "Лело" готово незамедлительно присоединиться к диалогу между оппозицией и властью", – отмечено в заявлении.В последнее время акции протеста в Грузии проходят практически каждый день. Ранее Служба государственной безопасности обвинила организаторов протеса в попытке силой захватить власть. По данным ведомства, организаторы перманентных акций в Рустави и Тбилиси собираются блокировать госучреждения и дороги, ведущие к руставской тюрьме №12, где сидит Саакашвили. В частности, они хотят пикетировать здания парламента, администрации правительства, администрации президента, Минюста и МВД Грузии, чтобы нарушить повседневный режим их работы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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политика, новости, грузия, лело для грузии, возвращение и арест саакашвили