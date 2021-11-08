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"Только не с одним" – блогер Настя Ивлеева хочет встречаться с грузином
"Только не с одним" – блогер Настя Ивлеева хочет встречаться с грузином
Грузия не отпускает Ивлееву – после путешествия по стране девушка призналась, что не прочь завязать роман с грузином 08.11.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева призналась, что хотела бы вступить в романтические отношения с мужчиной грузинской национальности. Об этом девушка заявила в своем влоге, где показала кадры из путешествий по Грузии. В видео, в частности, попали и те записи с отдыха в Тбилиси, куда знаменитость отправилась вместе с подругой Юлей Коваль, что было, кстати, подарком на ее день рождения.Instagram-блогер во время поездки по Грузии снимала много видео и фото в сторис, поэтому подписчики могли наблюдать за "маршрутом" звезды. Девушки посещали храмы, хвастаясь головными платками, гуляли по тбилисским улочкам, пробовали коронное грузинское блюдо хинкали, а также дегустировали местное вино, пиво и сыр сулугуни.А впервые Ивлеева побывала в Тбилиси в рамках телепередачи "Орел и Решка", во второй – вместе с Юлей Коваль и Виталием Видякиным. Тогда Анастасия наслаждалась прогулками по историческому центру города вместе со своими друзьями и признавалась в любви Тбилиси.Настя Ивлеева прославилась благодаря юмористическим роликам в Instagram – "вайнам". Чуть позже девушка прошла кастинг ведущих в известное трэвел-шоу "Орел и Решка. Перезагрузка". Однако сейчас уже там не снимается. Сейчас Ивлеева – успешный Instagram-блогер, актриса и телеведущая.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, тбилиси, настя ивлеева, российский шоу-бизнес

"Только не с одним" – блогер Настя Ивлеева хочет встречаться с грузином

11:14 08.11.2021 (обновлено: 11:16 08.11.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева
Актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Грузия не отпускает Ивлееву – после путешествия по стране девушка призналась, что не прочь завязать роман с грузином
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева призналась, что хотела бы вступить в романтические отношения с мужчиной грузинской национальности.
Об этом девушка заявила в своем влоге, где показала кадры из путешествий по Грузии. В видео, в частности, попали и те записи с отдыха в Тбилиси, куда знаменитость отправилась вместе с подругой Юлей Коваль, что было, кстати, подарком на ее день рождения.

"У нас есть мечта, мы хотим встречаться с грузинами. Только не с одним. Мы в восторге от грузин! (...) Это очень красивые люди, мы бы хотели", – высказалась Ивлеева.

Instagram-блогер во время поездки по Грузии снимала много видео и фото в сторис, поэтому подписчики могли наблюдать за "маршрутом" звезды. Девушки посещали храмы, хвастаясь головными платками, гуляли по тбилисским улочкам, пробовали коронное грузинское блюдо хинкали, а также дегустировали местное вино, пиво и сыр сулугуни.
А впервые Ивлеева побывала в Тбилиси в рамках телепередачи "Орел и Решка", во второй – вместе с Юлей Коваль и Виталием Видякиным. Тогда Анастасия наслаждалась прогулками по историческому центру города вместе со своими друзьями и признавалась в любви Тбилиси.
Именно во время той поездки Ивлеева призналась, что они с друзьями чувствуют себя настолько счастливыми в Грузии, что решили сделать памятные тату об этой поездке.
Настя Ивлеева прославилась благодаря юмористическим роликам в Instagram – "вайнам". Чуть позже девушка прошла кастинг ведущих в известное трэвел-шоу "Орел и Решка. Перезагрузка". Однако сейчас уже там не снимается. Сейчас Ивлеева – успешный Instagram-блогер, актриса и телеведущая.
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