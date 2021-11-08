https://sputnik-georgia.ru/20211108/vrach-sovetuet-golodayuschemu-deputatu-lech-v-bolnitsu-261888071.html

Врач советует голодающему депутату лечь в больницу

Врач советует голодающему депутату лечь в больницу

На шестой день голодовки Элене Хоштария потеряла сознание, в парламент пришлось вызвать скорую 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T18:24+0400

2021-11-08T18:24+0400

2021-11-08T18:24+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Врач скорой помощи, который осмотрел голодающую шестой день депутата парламента Грузии, лидера оппозиционной партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария, посоветовал ей лечь в больницу.Элене Хоштария объявила голодовку 3 ноября с требованием перевести заключенного в руставскую тюрьму третьего президента Грузии Михаила Саакашвили перевести в гражданскую многопрофильную клинику.Лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария объявила голодовку>>По словам медика, жизненные показатели Хоштария сейчас в пределах нормы, но опасение вызывает то, что она уже теряла сознание.По его словам, Хоштария отказалась и от медикаментов, и от госпитализации.Саакашвили объявил о голодовке 39 дней назад, с первого дня своего ареста. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет. Против Саакашвили возбуждено еще несколько уголовных дел, в том числе о незаконном пересечении границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211103/esche-odin-gruzinskiy-politik-nachal-golodovku-v-znak-solidarnosti-s-saakashvili-261775732.html

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