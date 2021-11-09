https://sputnik-georgia.ru/20211109/buster-doza-v-gruzii-rekomendovana-vsem-komu-za-18-261914280.html
Бустер-доза в Грузии рекомендована всем, кому за 18
Бустер-доза в Грузии рекомендована всем, кому за 18
Совет по иммунизации при Минздраве Грузии расширил категорию граждан, которые смогут привиться от коронавируса тремя дозами вакцины 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T14:29+0400
2021-11-09T14:29+0400
2021-11-09T15:30+0400
пятая волна
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
дети
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/05/261833306_5:139:1275:853_1920x0_80_0_0_e3b96f8fe273330130b72f83cc9846fe.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. На бустер-дозу снижается возрастное ограничение – в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге после заседания Совета по иммунизации.Коронавирус в Грузии: в реанимации детской клиники им. Цицишвили мест нет>>Лицам старше 60 лет, привитым препаратами Sinopharm и Sinovac, бустер-дозу рекомендовано делать спустя три-шесть месяцев после второй дозы.Для привитых препаратом AstraZeneca допускается третья доза вакциной Pfizer через шесть месяцев после второй прививки.Что касается людей, вакцинированных Pfizer, для них, естественно, рекомендуется использовать третью дозу тем же препаратом в течение шести месяцев после второй вакцинации, – отметила Габуния.До принятия данного решения бустер-доза допускалась для лиц старше 50 лет и группам риска.На сегодняшнем же заседании Совет по иммунизации поддержал вакцинацию всех детей 12-15 лет двумя дозами препаратом Pfizer с согласия их родителей или опекунов. До сих пор вакцинацию могли пройти дети этой возрастной категории с хроническими заболеваниями или относящиеся к группе повышенного риска.Прививка против коронавируса в Грузии делается на добровольной основе, бесплатно. Вакцинация производится препаратами Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca.По данным за 8 ноября, полностью вакцинированы в Грузии 33,4% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211026/v-gruzii-103-tysyachi-detey-pereboleli-koronavirusom-261496806.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/05/261833306_31:139:984:853_1920x0_80_0_0_597b823b39e2b74c69646abc20bc62bd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, вакцинация от коронавируса, дети, коронавирус covid-19
Бустер-доза в Грузии рекомендована всем, кому за 18
14:29 09.11.2021 (обновлено: 15:30 09.11.2021)
Совет по иммунизации при Минздраве Грузии расширил категорию граждан, которые смогут привиться от коронавируса тремя дозами вакцины
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. На бустер-дозу снижается возрастное ограничение – в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге после заседания Совета по иммунизации.
"Бустерной дозой может воспользоваться любой человек старше 18 лет, ранее вакцинированный любой вакциной. То есть человек, привившийся вакцинами Sinopharm и Sinovac, может использовать эти же вакцины или Pfize в качестве бустерной дозы", – заявила Габуния.
Лицам старше 60 лет, привитым препаратами Sinopharm и Sinovac, бустер-дозу рекомендовано делать спустя три-шесть месяцев после второй дозы.
Для привитых препаратом AstraZeneca допускается третья доза вакциной Pfizer через шесть месяцев после второй прививки.
Что касается людей, вакцинированных Pfizer, для них, естественно, рекомендуется использовать третью дозу тем же препаратом в течение шести месяцев после второй вакцинации, – отметила Габуния.
До принятия данного решения бустер-доза допускалась для лиц старше 50 лет и группам риска.
На сегодняшнем же заседании Совет по иммунизации поддержал вакцинацию всех детей 12-15 лет двумя дозами препаратом Pfizer с согласия их родителей или опекунов. До сих пор вакцинацию могли пройти дети этой возрастной категории с хроническими заболеваниями или относящиеся к группе повышенного риска.
Прививка против коронавируса в Грузии делается на добровольной основе, бесплатно. Вакцинация производится препаратами Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca.
По данным за 8 ноября, полностью вакцинированы в Грузии 33,4% взрослого населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.