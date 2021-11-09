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Число посетивших Грузию иностранцев выросло в четыре раза в октябре

Число посетивших Грузию иностранцев выросло в четыре раза в октябре

Число путешественников, посетивших Грузию в октябре, выросло в четыре раза, но за первые десять месяцев года их количество уменьшилось на 7,7% 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T09:01+0400

2021-11-09T09:01+0400

2021-11-09T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в октябре 2021 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная администрации туризма.Всего в сентябре международные путешественники осуществили в Грузию 220,7 тысячи визитов, из которых 188,8 тысячи были туристическими. При этом число туристических визитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в четыре раза.Памятка туристам: что нужно знать перед приездом в Грузию >>Общее число визитов в период с января по октябрь составило 1,5 миллиона, что на 7,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.Туристы из Турции лидируют по визитам в ГрузиюНаибольшее число визитов в Грузию в октябре осуществили граждане Турции - 35,8 тысячи, что 89% больше показателя 2020 года, но на 58,7% меньше, чем за тот же период 2019 года.Также растет число представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В октябре они въезжали в Грузию 16,4 тысячи раз. Это больше в три раза, чем за аналогичный месяц 2020 года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов в октябре приезжала в Грузию воздушным путем, в основном через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 53,7% въезжающих.На втором месте – сухопутные границы Грузии. Тут по числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.Что делает Грузия для туризмаДоля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Министр: туризм в Грузии восстанавливается быстрыми темпами >>С 1 февраля открылись воздушные границы страны, и по данным Минэкономики число полетов в мае восстановилось на 65% по сравнению с периодом до пандемии. А уже с 1 июня Грузия открыла и сухопутные границы.Иностранцы, приезжающие в Грузию сухопутным транспортом, должны быть вакцинированы и иметь на руках отрицательный тест на коронавирус, по приезду им придется носить маски как в помещениях, так и на улицах, и по ночам находиться в гостиницах. Между тем днем грузинские курорты предлагают посетителям многообразную программу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, туризм, национальная администрация туризма грузии, статистика