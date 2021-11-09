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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211109/kovid-statistika-gruzii-epidsituatsiya-v-regionakh-ukhudshaetsya-261908236.html
Ковид-статистика Грузии: эпидситуация в регионах ухудшается
Ковид-статистика Грузии: эпидситуация в регионах ухудшается
После Тбилиси самая тяжелая эпидситуация в Имерети, здесь суточный показатель инфицированных перевалил за тысячу 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T11:43+0400
2021-11-09T11:43+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 52 033 теста на коронавирус: 38 545 – на антиген, 13 488 – ПЦР-тестов и выявлено 6 021 новый случай инфекции, сообщает пресс-служба администрации правительства.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 761 067 случаев заболевания коронавирусом.Вакцинация в Грузии остается добровольной – премьер&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 792 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 696 921 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 75 пациентов, а с начала пандемии – 10 584.Из 6 021 нового случая в Тбилиси зафиксировано 2 253. Ситуация по регионам такова: Имерети – 1 160, Кахети – 539, Шида Картли – 511, Самегрело - Земо Сванети – 442, Квемо Картли – 357, Аджария – 203, Мцхета-Мтианети – 197, Самцхе-Джавахети – 137, Гурия – 133, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 89.На данный момент в Грузии 53 536 активных случаев, из них 6 808 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 699 пациентов тяжелое, из них 359 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 300 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 45 428 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 54 человека, в самоизоляции – 48 287.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 8 ноября, составляет 11,57%, за две недели – 9,78%, за семь дней – 10,46%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: эпидситуация в регионах ухудшается

11:43 09.11.2021
© AP Photo / Omar MarquesЭпидемия коронавируса - зараженные COVID в больнице в реанимации
Эпидемия коронавируса - зараженные COVID в больнице в реанимации - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© AP Photo / Omar Marques
После Тбилиси самая тяжелая эпидситуация в Имерети, здесь суточный показатель инфицированных перевалил за тысячу
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 52 033 теста на коронавирус: 38 545 – на антиген, 13 488 – ПЦР-тестов и выявлено 6 021 новый случай инфекции, сообщает пресс-служба администрации правительства.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 761 067 случаев заболевания коронавирусом.
Вакцинация в Грузии остается добровольной – премьер>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 792 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 696 921 пациент.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 75 пациентов, а с начала пандемии – 10 584.
Из 6 021 нового случая в Тбилиси зафиксировано 2 253. Ситуация по регионам такова: Имерети – 1 160, Кахети – 539, Шида Картли – 511, Самегрело - Земо Сванети – 442, Квемо Картли – 357, Аджария – 203, Мцхета-Мтианети – 197, Самцхе-Джавахети – 137, Гурия – 133, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 89.
На данный момент в Грузии 53 536 активных случаев, из них 6 808 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 699 пациентов тяжелое, из них 359 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 300 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 45 428 инфицированных проходят курс лечения на дому.
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
Гамкрелидзе: в стране будет расти смертность от коронавируса
7 ноября, 20:31
В карантинных пространствах остаются 54 человека, в самоизоляции – 48 287.
Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 8 ноября, составляет 11,57%, за две недели – 9,78%, за семь дней – 10,46%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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