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Кто и как из пенсионеров в Грузии получит надбавку за вакцинацию от коронавируса
Кто и как из пенсионеров в Грузии получит надбавку за вакцинацию от коронавируса
Правительство Грузии обещает по 200 лари пенсионерам, которые вакцинируются до 31 декабря 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T18:23+0400
2021-11-09T18:23+0400
пятая волна
новости
грузия
пенсионер
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Лица пенсионного возраста одноразово получат денежную надбавку в 200 лари (63 доллара) сразу после первой прививки от коронавируса, разъясняет Минздрав Грузии.В понедельник после заседания Межведомственного координационного совета премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о поощрении лиц старше 60 лет, привившихся от коронавируса в период с 8 ноября по 31 декабря включительно. По словам премьера, правительство пошло на такой шаг для активизации процесса среди лиц пенсионного возраста.Минздрав Грузии планирует поощрять вакцинацию пенсионеров&gt;&gt;Механизм зачисления денег таков: информация о вакцинированных будет передаваться Агентству социального обслуживания дважды в месяц - первого и 15 числа. После получения данных в течение пяти дней бенефициару зачислится 200 лари.К примеру, если человек старше 60 лет сделает прививку 10 ноября, его данные будут переданы Агентству 15 ноября. В течение последующих дней ему зачислят обещанную сумму. Тем, у кого уже есть пенсионный счет, деньги зачислят непосредственно на него. Тем, кто еще не получает пенсию, но достиг 60 лет, будет автоматически открыт счет в "Либерти банке".По данным ведомства, денежные средства будут зачисляться за вакцинацию до 31 декабря включительно.Те лица, которые вакцинируются в последние дни декабря, получат надбавку в начале следующего года.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, 793,5 тысячи пенсионеров.Пока в Грузии от коронавируса привито 33.4% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211104/spasti-gruziyu-ot-koronavirusa-mozhno-obyazatelnoy-vaktsinatsiey-i-kovid-pasportami--chkhaidze-261776424.html
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новости, грузия, пенсионер, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Кто и как из пенсионеров в Грузии получит надбавку за вакцинацию от коронавируса

18:23 09.11.2021
© Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Правительство Грузии обещает по 200 лари пенсионерам, которые вакцинируются до 31 декабря
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Лица пенсионного возраста одноразово получат денежную надбавку в 200 лари (63 доллара) сразу после первой прививки от коронавируса, разъясняет Минздрав Грузии.
В понедельник после заседания Межведомственного координационного совета премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о поощрении лиц старше 60 лет, привившихся от коронавируса в период с 8 ноября по 31 декабря включительно. По словам премьера, правительство пошло на такой шаг для активизации процесса среди лиц пенсионного возраста.
Минздрав Грузии планирует поощрять вакцинацию пенсионеров>>
Механизм зачисления денег таков: информация о вакцинированных будет передаваться Агентству социального обслуживания дважды в месяц - первого и 15 числа. После получения данных в течение пяти дней бенефициару зачислится 200 лари.
К примеру, если человек старше 60 лет сделает прививку 10 ноября, его данные будут переданы Агентству 15 ноября. В течение последующих дней ему зачислят обещанную сумму. Тем, у кого уже есть пенсионный счет, деньги зачислят непосредственно на него. Тем, кто еще не получает пенсию, но достиг 60 лет, будет автоматически открыт счет в "Либерти банке".
По данным ведомства, денежные средства будут зачисляться за вакцинацию до 31 декабря включительно.
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Те лица, которые вакцинируются в последние дни декабря, получат надбавку в начале следующего года.
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, 793,5 тысячи пенсионеров.
Пока в Грузии от коронавируса привито 33.4% взрослого населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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