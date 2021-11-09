https://sputnik-georgia.ru/20211109/protest-i-kriki-ni-k-chemu-ne-privedut---evrodeputaty-raskritikovali-gruzinskuyu-oppozitsiyu-261927034.html
"Протест и крики ни к чему не приведут" - евродепутаты раскритиковали грузинскую оппозицию
"Протест и крики ни к чему не приведут" - евродепутаты раскритиковали грузинскую оппозицию
Представители оппозиции должны решать проблемы в парламенте, считают европарламентарии 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T19:09+0400
2021-11-09T19:09+0400
2021-11-09T19:13+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Европарламентарии, которые наблюдали за избирательными процессами в Грузии, оценили политическую ситуацию в стране.Пикетирование госведомств "Нацдвижением" с требованием освободить Саакашвили - видео>>В Грузии сложилась сложная внутриполитическая ситуация после выборов в органы местного самоуправления и возвращения в страну и ареста экс-президента Михаила Саакашвили. В стране ежедневно проходят акции протеста.Европарламентарии провели вебинар во вторник, чтобы прокомментировать внутриполитические процессы в Грузии.Акции - не выходЕвродепутат Виола фон Крамон считает, что только акциями протеста грузинская оппозиция ничего не сможет добиться.Она подчеркнула, что оппозиции необходимо сотрудничать с правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в парламенте. В то же время Крамон отметила последствия использования языка вражды и злоупотребления административными ресурсами."Я предупредила членов правящей партии, что, несмотря на их стремление к ЕС, с точки зрения членства (в объединении - ред.) они дальше, чем когда-либо… Соглашение об ассоциации (Грузии с ЕС - ред.) – это политическая основа, которая не реализована. Мы очень далеки как от судебной реформы, так и от других реформ. Ежедневно они выходят из этих обязанностей", - отметила Крамон.Это не реформа для Евросоюза, это реформа для граждан Грузии, подчеркнула она."ЕС не всемогущий"Евродепутат Марина Кальюранд отметила, что европарламентарии активно следят за происходящими в Грузии процессами.По ее словам, Евросоюз может быть посредником, поделиться опытом и знаниями, оказать помощь, однако не может решить проблемы, которые есть в Грузии."Настало время, чтобы грузинские политики поставили национальные интересы выше личных. Это непросто, политические решения могут быть сложными. Однако, когда это в интересах государства и населения, это должно быть принято во внимание и это должно стать приоритетом", - подчеркнула она.Кальюранд также выразила надежду, что политическая поляризация в Грузии завершится."Настало время, чтобы грузинские политики вернулись к нормальной рабочей рутине. Грузии нужен действующий парламент, Грузии нужен парламент, где пленарные сессии не будут бойкотироваться, где не будет бойкотироваться определенная часть работы, и нужен такой парламент, в котором будет представлена оппозиция", - отметила Кальюранд.Евродепутат призвала стороны к сотрудничеству в парламенте Грузии и к возвращению к нормальной жизни."Есть столько вопросов, которые нужно решить Грузии, начиная с пандемии, оздоровления экономики, демократических реформ. Вы должны начать работать над этими вопросами и просто прекратить поляризацию и обвинения", - отметила Калюранд.После второго тура местных выборов, состоявшегося 30 октября, Саакашвили призвал оппозицию покинуть парламент в знак протеста. Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением", идейным вдохновителем которого является Саакашвили, отказалось признавать результаты выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Протест и крики ни к чему не приведут" - евродепутаты раскритиковали грузинскую оппозицию
19:09 09.11.2021 (обновлено: 19:13 09.11.2021)
Представители оппозиции должны решать проблемы в парламенте, считают европарламентарии
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Европарламентарии, которые наблюдали за избирательными процессами в Грузии, оценили политическую ситуацию в стране.
В Грузии сложилась сложная внутриполитическая ситуация после выборов в органы местного самоуправления и возвращения в страну и ареста экс-президента Михаила Саакашвили. В стране ежедневно проходят акции протеста.
Европарламентарии провели вебинар во вторник, чтобы прокомментировать внутриполитические процессы в Грузии.
Акции - не выход
Евродепутат Виола фон Крамон считает, что только акциями протеста грузинская оппозиция ничего не сможет добиться.
"Необходимо найти более конструктивные силы в парламенте и использовать их мандат. Также, на мой взгляд, только протесты и крики снаружи ни к чему не приведут", - заявила Крамон.
Она подчеркнула, что оппозиции необходимо сотрудничать с правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в парламенте. В то же время Крамон отметила последствия использования языка вражды и злоупотребления административными ресурсами.
"Я предупредила членов правящей партии, что, несмотря на их стремление к ЕС, с точки зрения членства (в объединении - ред.) они дальше, чем когда-либо… Соглашение об ассоциации (Грузии с ЕС - ред.) – это политическая основа, которая не реализована. Мы очень далеки как от судебной реформы, так и от других реформ. Ежедневно они выходят из этих обязанностей", - отметила Крамон.
Это не реформа для Евросоюза, это реформа для граждан Грузии, подчеркнула она.
"ЕС не всемогущий"
Евродепутат Марина Кальюранд отметила, что европарламентарии активно следят за происходящими в Грузии процессами.
"Евросоюз не может решить проблемы и не может провести реформы, ключ - в Тбилиси, ключи в руках грузинских политиков", - заявила Кальюранд.
По ее словам, Евросоюз может быть посредником, поделиться опытом и знаниями, оказать помощь, однако не может решить проблемы, которые есть в Грузии.
"Настало время, чтобы грузинские политики поставили национальные интересы выше личных. Это непросто, политические решения могут быть сложными. Однако, когда это в интересах государства и населения, это должно быть принято во внимание и это должно стать приоритетом", - подчеркнула она.
Кальюранд также выразила надежду, что политическая поляризация в Грузии завершится.
"Настало время, чтобы грузинские политики вернулись к нормальной рабочей рутине. Грузии нужен действующий парламент, Грузии нужен парламент, где пленарные сессии не будут бойкотироваться, где не будет бойкотироваться определенная часть работы, и нужен такой парламент, в котором будет представлена оппозиция", - отметила Кальюранд.
Евродепутат призвала стороны к сотрудничеству в парламенте Грузии и к возвращению к нормальной жизни.
"Есть столько вопросов, которые нужно решить Грузии, начиная с пандемии, оздоровления экономики, демократических реформ. Вы должны начать работать над этими вопросами и просто прекратить поляризацию и обвинения", - отметила Калюранд.
После второго тура местных выборов, состоявшегося 30 октября, Саакашвили призвал оппозицию покинуть парламент в знак протеста. Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением", идейным вдохновителем которого является Саакашвили, отказалось признавать результаты выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы.
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