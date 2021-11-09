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Оппозиционный депутат предложил компромиссное решение по Саакашвили
Оппозиционный депутат предложил компромиссное решение по Саакашвили
Если экс-президент будет переведен в гражданскую клинику, оппозиция обещает не проводить там никаких акций и манифестаций 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T17:38+0400
2021-11-09T17:38+0400
новости
грузия
давид бакрадзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Если правительство Грузии переведет Саакашвили в гражданскую клинику, оппозиция обещает не проводить никаких акций близ больницы - такое компромиссное решение вопроса, приведшего к острому политическому противостоянию, предлагает независимый оппозиционный депутат парламента Давид Бакрадзе.Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, однако власти категорически воспротивились этому.Саакашвили правильно переведен в тюремную, а не в гражданскую больницу, считает Кобахидзе&gt;&gt;По словам Бакрадзе, эта инициатива спасет Михаилу Саакашвили жизнь и в определенной степени смягчит политическую напряженность в стране.Объясняя, почему Саакашвили был помещен именно в тюремную больницу, министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что это было сделано в целях безопасности и с учетом состояния Саакашвили после 40 дней голодовки.В свою очередь, оппозиция считает, что Михаила Саакашвили просто "похитили" и незаконно перевели в тюремную больницу против его воли. Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на акции в понедельник заявил, что партия продолжит борьбу за его освобождение.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, давид бакрадзе, возвращение и арест саакашвили

Оппозиционный депутат предложил компромиссное решение по Саакашвили

17:38 09.11.2021
© Sputnik / Denis AslanovДавид Бакрадзе
Давид Бакрадзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Denis Aslanov
Если экс-президент будет переведен в гражданскую клинику, оппозиция обещает не проводить там никаких акций и манифестаций
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Если правительство Грузии переведет Саакашвили в гражданскую клинику, оппозиция обещает не проводить никаких акций близ больницы - такое компромиссное решение вопроса, приведшего к острому политическому противостоянию, предлагает независимый оппозиционный депутат парламента Давид Бакрадзе.
Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, однако власти категорически воспротивились этому.
Саакашвили правильно переведен в тюремную, а не в гражданскую больницу, считает Кобахидзе>>
"У меня конкретное предложение и инициатива: немедленно перевести Саакашвили в гражданскую многопрофильную больницу, а в ответ оппозиция обязуется не планировать никаких акций протеста или митингов вблизи этой больницы", - заявил Бакрадзе в эфире телеканала Formula.
По словам Бакрадзе, эта инициатива спасет Михаилу Саакашвили жизнь и в определенной степени смягчит политическую напряженность в стране.
Объясняя, почему Саакашвили был помещен именно в тюремную больницу, министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что это было сделано в целях безопасности и с учетом состояния Саакашвили после 40 дней голодовки.
Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
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В свою очередь, оппозиция считает, что Михаила Саакашвили просто "похитили" и незаконно перевели в тюремную больницу против его воли. Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на акции в понедельник заявил, что партия продолжит борьбу за его освобождение.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.

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