https://sputnik-georgia.ru/20211109/oppozitsionnyy-deputat-predlozhil-kompromissnoe-reshenie-po-saakashvili-261924975.html
Оппозиционный депутат предложил компромиссное решение по Саакашвили
Оппозиционный депутат предложил компромиссное решение по Саакашвили
Если экс-президент будет переведен в гражданскую клинику, оппозиция обещает не проводить там никаких акций и манифестаций 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T17:38+0400
2021-11-09T17:38+0400
2021-11-09T17:38+0400
новости
грузия
давид бакрадзе
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24208/90/242089068_0:106:2001:1231_1920x0_80_0_0_a29864e261ff54847c68fc3948f254d7.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Если правительство Грузии переведет Саакашвили в гражданскую клинику, оппозиция обещает не проводить никаких акций близ больницы - такое компромиссное решение вопроса, приведшего к острому политическому противостоянию, предлагает независимый оппозиционный депутат парламента Давид Бакрадзе.Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, однако власти категорически воспротивились этому.Саакашвили правильно переведен в тюремную, а не в гражданскую больницу, считает Кобахидзе>>По словам Бакрадзе, эта инициатива спасет Михаилу Саакашвили жизнь и в определенной степени смягчит политическую напряженность в стране.Объясняя, почему Саакашвили был помещен именно в тюремную больницу, министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что это было сделано в целях безопасности и с учетом состояния Саакашвили после 40 дней голодовки.В свою очередь, оппозиция считает, что Михаила Саакашвили просто "похитили" и незаконно перевели в тюремную больницу против его воли. Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на акции в понедельник заявил, что партия продолжит борьбу за его освобождение.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211109/sluzhba-gosinspektora-rassleduet-fakt-vozmozhnogo-beschelovechnogo-obrascheniya-s-saakashvili-261917266.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24208/90/242089068_108:0:1891:1337_1920x0_80_0_0_16b140542acfd859183287f6ecb77647.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, давид бакрадзе, возвращение и арест саакашвили
Оппозиционный депутат предложил компромиссное решение по Саакашвили
Если экс-президент будет переведен в гражданскую клинику, оппозиция обещает не проводить там никаких акций и манифестаций
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Если правительство Грузии переведет Саакашвили в гражданскую клинику, оппозиция обещает не проводить никаких акций близ больницы - такое компромиссное решение вопроса, приведшего к острому политическому противостоянию, предлагает независимый оппозиционный депутат парламента Давид Бакрадзе.
Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, однако власти категорически воспротивились этому.
"У меня конкретное предложение и инициатива: немедленно перевести Саакашвили в гражданскую многопрофильную больницу, а в ответ оппозиция обязуется не планировать никаких акций протеста или митингов вблизи этой больницы", - заявил Бакрадзе в эфире телеканала Formula
.
По словам Бакрадзе, эта инициатива спасет Михаилу Саакашвили жизнь и в определенной степени смягчит политическую напряженность в стране.
Объясняя, почему Саакашвили был помещен именно в тюремную больницу, министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что это было сделано в целях безопасности и с учетом состояния Саакашвили после 40 дней голодовки.
В свою очередь, оппозиция считает, что Михаила Саакашвили просто "похитили" и незаконно перевели в тюремную больницу против его воли. Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на акции в понедельник заявил, что партия продолжит борьбу за его освобождение.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
Читайте также:
Адвокаты Саакашвили опасаются за безопасность
экс-президента
Оппозиция дала властям Грузии 24 часа
на перевод Саакашвили в гражданскую клинику
Саакашвили во время голодовки начал принимать пищевые добавки
– администрация тюрем
В Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.