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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T07:01+0400

2021-11-09T07:01+0400

2021-11-09T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,16% и составила 100,63 доллара с доходностью 2,6%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,29%, торги закрылись с доходностью 2,26% по цене 106,24 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 103,12 пункта с доходностью 4,69%, за неделю цена повысилась на 0,07%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,07% до 101,41 пункта, доходность составила 3,76%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 2,9% и составила 15,62 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 107 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,0-15,88 фунта за акцию.Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 0,33% и составила 6,02 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 493 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,96-6,2 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 1,15% до 15,88 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 315 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,4-16,02 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, "банк грузии", еврооблигации, tbc bank