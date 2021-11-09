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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T07:01+0400
2021-11-09T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,16% и составила 100,63 доллара с доходностью 2,6%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt &amp; Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,29%, торги закрылись с доходностью 2,26% по цене 106,24 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 103,12 пункта с доходностью 4,69%, за неделю цена повысилась на 0,07%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии &gt;&gt;Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,07% до 101,41 пункта, доходность составила 3,76%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 2,9% и составила 15,62 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 107 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,0-15,88 фунта за акцию.Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году &gt;&gt;Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 0,33% и составила 6,02 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 493 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,96-6,2 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 1,15% до 15,88 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 315 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,4-16,02 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, "банк грузии", еврооблигации, tbc bank

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

07:01 09.11.2021
© AFP / TOLGA AKMENЛондон. Королевский банк и лондонская биржа
Лондон. Королевский банк и лондонская биржа - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© AFP / TOLGA AKMEN
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,16% и составила 100,63 доллара с доходностью 2,6%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,29%, торги закрылись с доходностью 2,26% по цене 106,24 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 103,12 пункта с доходностью 4,69%, за неделю цена повысилась на 0,07%.
Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,07% до 101,41 пункта, доходность составила 3,76%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 2,9% и составила 15,62 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 107 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,0-15,88 фунта за акцию.
Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году >>
Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 0,33% и составила 6,02 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 493 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,96-6,2 фунта.
Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 1,15% до 15,88 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 315 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,4-16,02 фунта за акцию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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