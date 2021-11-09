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В центре Тбилиси снова протестует оппозиция
В центре Тбилиси снова протестует оппозиция
Завтра днем оппозиция намерена провести акцию у Тбилисского суда, где состоятся слушания по делу Саакашвили 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T19:53+0400
2021-11-09T19:53+0400
2021-11-09T20:40+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
ника мелия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Оппозиционные партии во главе с "Единым национальным движением" снова собрали сторонников на акцию протеста в центре Тбилиси.Проспект Руставели у территории парламента Грузии перекрыт. На акции у парламента стоит несколько тысяч человек, которые поддерживают три требования акции: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и проведение в стране досрочных парламентских выборов."Протест и крики ни к чему не приведут" - евродепутаты раскритиковали грузинскую оппозицию >>Лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия уже сообщил сторонникам о планах на сегодняшний и на завтрашний дни.При этом после 11-часовых акций протеста в разных местах столицы оппозиция переместится к зданию Тбилисского городского суда, где будет проходить процесс над Саакашвили."Там мы мирно выразим свой протест", - сказал Мелия.В данный момент выступления на акции у парламента Грузии продолжаются. К сторонникам протеста обращаются политические лидеры и гражданские активисты.Третий президент Грузии был переведен в Тбилиси из руставской тюрьмы №12 вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому.Объясняя, почему Саакашвили был помещен именно в тюремную больницу, министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что это было сделано в целях безопасности и с учетом состояния Саакашвили после длительной голодовки.В свою очередь оппозиция считает, что Михаила Саакашвили просто "похитили" и незаконно перевели в тюремную больницу против его воли.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211109/lider-gruzinskoy-mechty-poblagodaril-politseyskikh-za-terpenie-na-aktsiyakh--261922031.html
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, возвращение и арест саакашвили
В центре Тбилиси снова протестует оппозиция
19:53 09.11.2021 (обновлено: 20:40 09.11.2021)
Завтра днем оппозиция намерена провести акцию у Тбилисского суда, где состоятся слушания по делу Саакашвили
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Оппозиционные партии во главе с "Единым национальным движением" снова собрали сторонников на акцию протеста в центре Тбилиси.
Проспект Руставели у территории парламента Грузии перекрыт. На акции у парламента стоит несколько тысяч человек, которые поддерживают три требования акции: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и проведение в стране досрочных парламентских выборов.
Лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия уже сообщил сторонникам о планах на сегодняшний и на завтрашний дни.
"Ночные акции не являются обязательными - это нерационально и не прагматично. Но с утра мы устроим протест по всему Тбилиси. Мы сделаем то, чего политики и политические партии раньше не делали, что является нетипичным для нас. Мы привыкли к борьбе в одной точке, и этим давали передышку властям, а сейчас мы сделаем противоположное и постепенно увеличим локации, пока весь Тбилиси не будет охвачен акциями", - сказал Мелия.
При этом после 11-часовых акций протеста в разных местах столицы оппозиция переместится к зданию Тбилисского городского суда, где будет проходить процесс над Саакашвили.
"Там мы мирно выразим свой протест", - сказал Мелия.
В данный момент выступления на акции у парламента Грузии продолжаются. К сторонникам протеста обращаются политические лидеры и гражданские активисты.
Третий президент Грузии был переведен в Тбилиси из руставской тюрьмы №12 вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому.
Объясняя, почему Саакашвили был помещен именно в тюремную больницу, министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что это было сделано в целях безопасности и с учетом состояния Саакашвили после длительной голодовки.
В свою очередь оппозиция считает, что Михаила Саакашвили просто "похитили" и незаконно перевели в тюремную больницу против его воли.
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