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Бить или любить: кошка не определилась с чувствами к хозяйке – видео
Бить или любить: кошка не определилась с чувствами к хозяйке – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 10.11.2021, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как женщина сидит на диване, а за ее головой, на спинке, разместилась белая кошка. Надпись на видео же гласит: "Моя мама больше по собакам, если честно". Сначала ничего не предвещает беды, кошка мило трется о волосы женщины, словно выражая любовь. Но стоит ей обернуться и посмотреть на пушистую, как та мощно бьет ей лапой по лбу. Несколько раз.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Бить или любить: кошка не определилась с чувствами к хозяйке – видео

16:19 10.11.2021
© photo: Sputnik / Natalia SeliverstovaМеждународная выставка кошек "Звезда 2018"
Международная выставка кошек Звезда 2018 - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
 
На кадрах видно, как женщина сидит на диване, а за ее головой, на спинке, разместилась белая кошка. Надпись на видео же гласит: "Моя мама больше по собакам, если честно". Сначала ничего не предвещает беды, кошка мило трется о волосы женщины, словно выражая любовь. Но стоит ей обернуться и посмотреть на пушистую, как та мощно бьет ей лапой по лбу. Несколько раз.
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