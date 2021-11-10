https://sputnik-georgia.ru/20211110/bit-ili-lyubit-koshka-ne-opredelilas-s-chuvstvami-k-khozyayke--video-261956305.html

Бить или любить: кошка не определилась с чувствами к хозяйке – видео

Бить или любить: кошка не определилась с чувствами к хозяйке – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T16:19+0400

2021-11-10T16:19+0400

2021-11-10T16:18+0400

видеоклуб

кошки

видео с животными

смешные видео

вирусные видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24215/66/242156610_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_c8fe0135d956ce1044586538ef46deea.jpg

На кадрах видно, как женщина сидит на диване, а за ее головой, на спинке, разместилась белая кошка. Надпись на видео же гласит: "Моя мама больше по собакам, если честно". Сначала ничего не предвещает беды, кошка мило трется о волосы женщины, словно выражая любовь. Но стоит ей обернуться и посмотреть на пушистую, как та мощно бьет ей лапой по лбу. Несколько раз.Смотрите на видео также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео