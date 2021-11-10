Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211110/gde-volosy-aleksandr-petrov-kardinalno-smenil-imidzh-261953836.html
"Где волосы?": Александр Петров кардинально сменил имидж
"Где волосы?": Александр Петров кардинально сменил имидж
Преданные поклонники звезды "Полицейского с Рублевки" не сразу узнали кумира по новым снимкам из Инстраграм 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T15:40+0400
2021-11-10T15:43+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
александр петров
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24584/21/245842129_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_725c5436de0b6b7818b880a2dfe1b68e.jpg
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Российский актер Александр Петров кардинально сменил имидж – новая "прическа" звезды сериалов удивила поклонников. Петров редко решается на эксперименты с внешностью, а растрепанная прическа давно стала визитной карточкой актера. Но недавно артист решился на махинации со своим имиджем и продемонстрировал преображение на дне рождения коллеги Олега Меньшикова. На фото из Инстаграм Петров позировал в компании именинника и Данилы Козловского. Фанаты не сразу узнали изменившегося актера. Петров надел черную рубашку и серый костюм, дополнив образ очками в роговой оправе. Но больше всего подписчиков шокировало то, что артист побрился налысо. К тому же, совсем недавно он выходил в свет с возлюбленной Стасей Милославской в своем привычном образе. "Кто его так?", "Ничего себе, прямо под ноль", "Саша, где твои волосы?", "Не узнала", – написали фанаты в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24584/21/245842129_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_c2ac9c9b763e01bd06e38d0f6f8f738d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
александр петров, российский шоу-бизнес

"Где волосы?": Александр Петров кардинально сменил имидж

15:40 10.11.2021 (обновлено: 15:43 10.11.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктер Александр Петров на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
Актер Александр Петров на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Преданные поклонники звезды "Полицейского с Рублевки" не сразу узнали кумира по новым снимкам из Инстраграм
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Российский актер Александр Петров кардинально сменил имидж – новая "прическа" звезды сериалов удивила поклонников.
Петров редко решается на эксперименты с внешностью, а растрепанная прическа давно стала визитной карточкой актера. Но недавно артист решился на махинации со своим имиджем и продемонстрировал преображение на дне рождения коллеги Олега Меньшикова.
На фото из Инстаграм Петров позировал в компании именинника и Данилы Козловского. Фанаты не сразу узнали изменившегося актера. Петров надел черную рубашку и серый костюм, дополнив образ очками в роговой оправе.
Но больше всего подписчиков шокировало то, что артист побрился налысо. К тому же, совсем недавно он выходил в свет с возлюбленной Стасей Милославской в своем привычном образе.
"Кто его так?", "Ничего себе, прямо под ноль", "Саша, где твои волосы?", "Не узнала", – написали фанаты в Сети.
Читайте также:
Все серьезно: Алесандр Петров намекнул на скорую свадьбу с возлюбленной
С усами и во фраке: Брэд Питт сменил имидж и шокировал Сеть
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:45Судья отказалась привозить Саакашвили в суд на процесс
15:24Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли второй матч в Лиге чемпионов
15:08"Географический диктант" в Тбилиси: как и где принять участие?
14:52Дело Саакашвили – все четверо фигурантов остаются в заключении
14:37Суд над Саакашвили: процесс начался со споров по поводу публичности заседания
14:32"Так, как грузины, романы не пишет никто": Ака Морчиладзе отмечает 55-летний юбилей
14:00Процесс над Саакашвили: что происходит у здания суда
13:43Почему Саакашвили не будет в зале суда? Объяснение пенитенциарной службы
13:36Арест Саакашвили скажется на имидже Грузии – президент Польши
13:20Круглый стол: Государственный язык Грузии – сохранение, развитие и защита
13:01США призвали власти Грузии относиться к Саакашвили "справедливо и достойно"
12:50Пенитенциарная служба отказалась этапировать Саакашвили в суд
12:46Ковид-статистика Грузии: эпидситуация остается стабильно тяжелой
12:27На акциях в поддержку Саакашвили в Тбилиси задержали 46 человек – МВД
12:16Нельзя использовать детей орудием политической борьбы – омбудсмен о выступлении Угулава
12:01Инопланетное вторжение: как о прорывном исследовании ученого из Грузии заговорил весь мир
11:45"Cпасибо всем, кто в меня не верил": 20 цитат Тины Канделаки о женщинах, красоте и жизни
11:33Голодовка в поддержку Саакашвили – один из депутатов-оппозиционеров госпитализирован
11:17Аресты и потасовки в Тбилиси: ситуация на акциях в поддержку Саакашвили накаляется
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 751