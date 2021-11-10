https://sputnik-georgia.ru/20211110/gde-volosy-aleksandr-petrov-kardinalno-smenil-imidzh-261953836.html

"Где волосы?": Александр Петров кардинально сменил имидж

"Где волосы?": Александр Петров кардинально сменил имидж

Преданные поклонники звезды "Полицейского с Рублевки" не сразу узнали кумира по новым снимкам из Инстраграм 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T15:40+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Российский актер Александр Петров кардинально сменил имидж – новая "прическа" звезды сериалов удивила поклонников. Петров редко решается на эксперименты с внешностью, а растрепанная прическа давно стала визитной карточкой актера. Но недавно артист решился на махинации со своим имиджем и продемонстрировал преображение на дне рождения коллеги Олега Меньшикова. На фото из Инстаграм Петров позировал в компании именинника и Данилы Козловского. Фанаты не сразу узнали изменившегося актера. Петров надел черную рубашку и серый костюм, дополнив образ очками в роговой оправе. Но больше всего подписчиков шокировало то, что артист побрился налысо. К тому же, совсем недавно он выходил в свет с возлюбленной Стасей Милославской в своем привычном образе. "Кто его так?", "Ничего себе, прямо под ноль", "Саша, где твои волосы?", "Не узнала", – написали фанаты в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

александр петров, российский шоу-бизнес