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"Где волосы?": Александр Петров кардинально сменил имидж
15:40 10.11.2021 (обновлено: 15:43 10.11.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктер Александр Петров на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Преданные поклонники звезды "Полицейского с Рублевки" не сразу узнали кумира по новым снимкам из Инстраграм
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Российский актер Александр Петров кардинально сменил имидж – новая "прическа" звезды сериалов удивила поклонников.
Петров редко решается на эксперименты с внешностью, а растрепанная прическа давно стала визитной карточкой актера. Но недавно артист решился на махинации со своим имиджем и продемонстрировал преображение на дне рождения коллеги Олега Меньшикова.
На фото из Инстаграм Петров позировал в компании именинника и Данилы Козловского. Фанаты не сразу узнали изменившегося актера. Петров надел черную рубашку и серый костюм, дополнив образ очками в роговой оправе.
Но больше всего подписчиков шокировало то, что артист побрился налысо. К тому же, совсем недавно он выходил в свет с возлюбленной Стасей Милославской в своем привычном образе.
"Кто его так?", "Ничего себе, прямо под ноль", "Саша, где твои волосы?", "Не узнала", – написали фанаты в Сети.
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