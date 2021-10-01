Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211001/s-usami-i-vo-frake-bred-pitt-smenil-imidzh-i-shokiroval-set--260071527.html
С усами и во фраке: Брэд Питт сменил имидж и шокировал Сеть
С усами и во фраке: Брэд Питт сменил имидж и шокировал Сеть
Звезда Голливуда преобразился ради съемок в новом проекте и стал похож на наследника аристократической династии 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T11:34+0400
2021-10-01T11:42+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
брэд питт
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1b/251848067_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9028feaa98d76c89e0add30d12a74dab.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Американский актер Брэд Питт шокировал Сеть – секс-символ Голливуда сменил имидж и стал похож на истинного аристократа. Брэд Питт продолжает сражаться за право на опеку с бывшей супругой Анджелиной Джоли, а параллельно снимается в новом проекте. Съемки нового фильма "Вавилон" продолжаются, и Питт исполняет там главную роль. Премьерный показ запланирован лишь на 2022 год, а пока уличные фотографы радуют поклонников фотографиями с площадки. Ради съемок в новом фильме Питту пришлось сменить имидж – актер отрастил усы и превратился в истинного аристократа. На новых снимках звезда "Однажды в Голливуде" предстал в черных брюках, белоснежной рубашке и жилетке, а также в очках и с галстуком-бабочкой на шее. Фильм расскажет о событиях в Голливуде 1920-х годов, вот почему Брэд примерил образ из того времени. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1b/251848067_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_290f51018bc28a013b2bdf365f889d83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
анджелина джоли, брэд питт, зарубежные звезды

С усами и во фраке: Брэд Питт сменил имидж и шокировал Сеть

11:34 01.10.2021 (обновлено: 11:42 01.10.2021)
77
© AFP / MATT WINKELMEYERБрэд Питт
Брэд Питт - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© AFP / MATT WINKELMEYER
Звезда Голливуда преобразился ради съемок в новом проекте и стал похож на наследника аристократической династии
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Американский актер Брэд Питт шокировал Сеть – секс-символ Голливуда сменил имидж и стал похож на истинного аристократа.
Брэд Питт продолжает сражаться за право на опеку с бывшей супругой Анджелиной Джоли, а параллельно снимается в новом проекте. Съемки нового фильма "Вавилон" продолжаются, и Питт исполняет там главную роль.
Премьерный показ запланирован лишь на 2022 год, а пока уличные фотографы радуют поклонников фотографиями с площадки.
Ради съемок в новом фильме Питту пришлось сменить имидж – актер отрастил усы и превратился в истинного аристократа.
На новых снимках звезда "Однажды в Голливуде" предстал в черных брюках, белоснежной рубашке и жилетке, а также в очках и с галстуком-бабочкой на шее.
Фильм расскажет о событиях в Голливуде 1920-х годов, вот почему Брэд примерил образ из того времени.
Читайте также:
Брэд Питт вновь судится с Анджелиной Джоли и называет экс-супругу мстительной
"Украденные дети": Анжелину Джоли обвиняют в хищении собственного сына
Анджелину Джоли и The Weeknd вновь заметили вместе на фоне слухов о романе
"Станет розовой": Джоли беспокоится за здоровье дочери после операции
"Это жестоко": дети Анджелины Джоли выступили против Брэда Питта
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:38Движение по железной дороге Армении в направлении Грузии было остановлено из-за аварии
14:22"Умные" счетчики в Грузии установят во всех новостройках
14:01Женская сборная Грузии по шахматам вышла в полуфинал командного чемпионата мира
13:48Действительно ли Саакашвили делал видеообращение из Батуми? – журналистское расследование
13:44Грузия примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке - 2021
13:36"Где этот господин – там цирк" – Песков о Саакашвили
13:31Когда Саакашвили появится на публике: в ЕНД назвали точное время
13:16В Нацдвижении объяснили, почему Саакашвили приехал в Грузию раньше запланированного
12:55Саакашвили покинул Киев 30 сентября – глава украинского офиса
12:51Клип BTS и Coldplay за первые часы набрали более десяти миллионов просмотров
12:31COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
12:16Верю - не верю – что думают о приезде Саакашвили в Грузии
12:01Уикенд по-тбилисски: куда пойти развлечься в столице Грузии 1-3 октября?
11:48Его нет в Грузии – лидер "Грузинской мечты" о возвращении Саакашвили
11:42Путин и Эрдоган померились антителами к коронавирусу - видео
11:34"Это клоунада" – власти Грузии отрицают возвращение Саакашвили на родину
11:19Мог ли экс-президент Грузии тайно проникнуть на родину морем?
11:08Саакашвили назначил большой митинг в Тбилиси на воскресенье
11:01Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 751
10:32Саакашвили не пересекал границу Грузии – МВД