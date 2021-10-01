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С усами и во фраке: Брэд Питт сменил имидж и шокировал Сеть
11:34 01.10.2021 (обновлено: 11:42 01.10.2021)
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© AFP / MATT WINKELMEYERБрэд Питт
© AFP / MATT WINKELMEYER
Звезда Голливуда преобразился ради съемок в новом проекте и стал похож на наследника аристократической династии
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Американский актер Брэд Питт шокировал Сеть – секс-символ Голливуда сменил имидж и стал похож на истинного аристократа.
Брэд Питт продолжает сражаться за право на опеку с бывшей супругой Анджелиной Джоли, а параллельно снимается в новом проекте. Съемки нового фильма "Вавилон" продолжаются, и Питт исполняет там главную роль.
Премьерный показ запланирован лишь на 2022 год, а пока уличные фотографы радуют поклонников фотографиями с площадки.
Ради съемок в новом фильме Питту пришлось сменить имидж – актер отрастил усы и превратился в истинного аристократа.
На новых снимках звезда "Однажды в Голливуде" предстал в черных брюках, белоснежной рубашке и жилетке, а также в очках и с галстуком-бабочкой на шее.
Фильм расскажет о событиях в Голливуде 1920-х годов, вот почему Брэд примерил образ из того времени.
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