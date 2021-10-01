https://sputnik-georgia.ru/20211001/s-usami-i-vo-frake-bred-pitt-smenil-imidzh-i-shokiroval-set--260071527.html

С усами и во фраке: Брэд Питт сменил имидж и шокировал Сеть

С усами и во фраке: Брэд Питт сменил имидж и шокировал Сеть

Звезда Голливуда преобразился ради съемок в новом проекте и стал похож на наследника аристократической династии 01.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Американский актер Брэд Питт шокировал Сеть – секс-символ Голливуда сменил имидж и стал похож на истинного аристократа. Брэд Питт продолжает сражаться за право на опеку с бывшей супругой Анджелиной Джоли, а параллельно снимается в новом проекте. Съемки нового фильма "Вавилон" продолжаются, и Питт исполняет там главную роль. Премьерный показ запланирован лишь на 2022 год, а пока уличные фотографы радуют поклонников фотографиями с площадки. Ради съемок в новом фильме Питту пришлось сменить имидж – актер отрастил усы и превратился в истинного аристократа. На новых снимках звезда "Однажды в Голливуде" предстал в черных брюках, белоснежной рубашке и жилетке, а также в очках и с галстуком-бабочкой на шее. Фильм расскажет о событиях в Голливуде 1920-х годов, вот почему Брэд примерил образ из того времени. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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анджелина джоли, брэд питт, зарубежные звезды