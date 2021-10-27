https://sputnik-georgia.ru/20211027/vse-serezno-alesandr-petrov-nameknul-na-skoruyu-svadbu-s-vozlyublennoy-261537866.html

Все серьезно: Алесандр Петров намекнул на скорую свадьбу с возлюбленной

Все серьезно: Алесандр Петров намекнул на скорую свадьбу с возлюбленной

Актер сделал интригующее заявление и подчеркнул, что это "интимная информация" и он редко делает подобные признания 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T17:47+0400

2021-10-27T17:47+0400

2021-10-27T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Российский актер Александр Петров намекнул на скорую свадьбу с возлюбленной коллегой Стасей Милославской - у пары все серьезно. Известный актер российского кино не любит рассказывать о личном, и поэтому фанаты постоянно томятся в ожидании новостей. Например, многие давно мечтают узнать, что артист женится на своей девушке - 26-летней актрисе. Тем более, Милославская поймала букет невесты на свадьбе подруги Анастасии Калашниковой. Тему скорой свадьбы Петров затронул в новом интервью с журналистом SRSLY. Актер отметил, что это очень интимная информация и он не любит делать слишком громкие заявления о личном. "Стася - большая молодец, поймала букет как надо, прыгнула за ним как вратарь сборной Италии. Друзья много смеялись, обсуждали. Молодец, вот такие у нее вратарские способности", - посмеялся актер.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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александр петров, светская хроника, российский шоу-бизнес