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https://sputnik-georgia.ru/20211027/vse-serezno-alesandr-petrov-nameknul-na-skoruyu-svadbu-s-vozlyublennoy-261537866.html
Все серьезно: Алесандр Петров намекнул на скорую свадьбу с возлюбленной
Все серьезно: Алесандр Петров намекнул на скорую свадьбу с возлюбленной
Актер сделал интригующее заявление и подчеркнул, что это "интимная информация" и он редко делает подобные признания 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T17:47+0400
2021-10-27T17:47+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
александр петров
светская хроника
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Российский актер Александр Петров намекнул на скорую свадьбу с возлюбленной коллегой Стасей Милославской - у пары все серьезно. Известный актер российского кино не любит рассказывать о личном, и поэтому фанаты постоянно томятся в ожидании новостей. Например, многие давно мечтают узнать, что артист женится на своей девушке - 26-летней актрисе. Тем более, Милославская поймала букет невесты на свадьбе подруги Анастасии Калашниковой. Тему скорой свадьбы Петров затронул в новом интервью с журналистом SRSLY. Актер отметил, что это очень интимная информация и он не любит делать слишком громкие заявления о личном. "Стася - большая молодец, поймала букет как надо, прыгнула за ним как вратарь сборной Италии. Друзья много смеялись, обсуждали. Молодец, вот такие у нее вратарские способности", - посмеялся актер.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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александр петров, светская хроника, российский шоу-бизнес

Все серьезно: Алесандр Петров намекнул на скорую свадьбу с возлюбленной

17:47 27.10.2021
© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктеры Александр Петров и Стася Милославская. Премьера фильма "Человек божий"
Актеры Александр Петров и Стася Милославская. Премьера фильма Человек божий - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Перейти в фотобанк
Актер сделал интригующее заявление и подчеркнул, что это "интимная информация" и он редко делает подобные признания
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Российский актер Александр Петров намекнул на скорую свадьбу с возлюбленной коллегой Стасей Милославской - у пары все серьезно.
Известный актер российского кино не любит рассказывать о личном, и поэтому фанаты постоянно томятся в ожидании новостей. Например, многие давно мечтают узнать, что артист женится на своей девушке - 26-летней актрисе. Тем более, Милославская поймала букет невесты на свадьбе подруги Анастасии Калашниковой.
Тему скорой свадьбы Петров затронул в новом интервью с журналистом SRSLY. Актер отметил, что это очень интимная информация и он не любит делать слишком громкие заявления о личном.
"Стася - большая молодец, поймала букет как надо, прыгнула за ним как вратарь сборной Италии. Друзья много смеялись, обсуждали. Молодец, вот такие у нее вратарские способности", - посмеялся актер.
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