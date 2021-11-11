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Аресты на акциях в поддержку Саакашвили: аппарат Народного защитника обратился к МВД
Аресты на акциях в поддержку Саакашвили: аппарат Народного защитника обратился к МВД
Представители аппарата Народного защитника Грузии уже встретились с 23 задержанными из 46 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T11:20+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Аппарат Народного защитника Грузии призывает министерство внутренних дел Грузии предоставить информацию о местонахождении активистов, задержанных накануне на акциях в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, говорится в заявлении ведомства. На акциях в поддержку Саакашвили в Тбилиси задержали 46 человек – МВД>>По данным МВД Грузии, в ходе акций протеста 10 ноября в административном порядке были задержаны 46 человек. В аппарате Народного защитника утверждают, что до сих пор не прекращаются звонки от родственников и адвокатов некоторых задержанных, и в ряде случаев омбудсмен не может вовремя получить информацию от МВД.Тут же отмечается, что представители аппарата Народного защитника Грузии уже встретились с 23 задержанными из 46."Задержанные указывали на необоснованность ареста, но ничего не сказали о физическом насилии или чрезмерном применении силы со стороны полиции. Лишь у одного из задержанных были телесные повреждения, о которых Государственная инспекция уже сообщала", – говорится в сообщении.Акции в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, которого задержали в Грузии 1 октября, были организованы "Единым Нацдвижением" у Службы госбезопасности Грузии, министерств юстиции и здравоохранения, и прошли в одно и то же время.Как заявили в МВД Грузии, участников акции полицейские задерживали за нарушение закона "О свободе собраний и выражения мнений", а также за попытки заблокировать входы в государственные учреждения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211020/sakashvili-priekhal-v-gruziyu-28-sentyabrya-v-gruzovike-s-molochnoy-produktsiey---prokuratura-261339966.html
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новости, грузия, михаил саакашвили, мвд грузии, народный защитник грузии, возвращение и арест саакашвили
Аресты на акциях в поддержку Саакашвили: аппарат Народного защитника обратился к МВД
11:20 11.11.2021 (обновлено: 11:35 11.11.2021)
Представители аппарата Народного защитника Грузии уже встретились с 23 задержанными из 46
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik.
Аппарат Народного защитника Грузии призывает министерство внутренних дел Грузии предоставить информацию о местонахождении активистов, задержанных накануне на акциях в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, говорится в заявлении
ведомства.
По данным МВД Грузии, в ходе акций протеста 10 ноября в административном порядке были задержаны 46 человек. В аппарате Народного защитника утверждают, что до сих пор не прекращаются звонки от родственников и адвокатов некоторых задержанных, и в ряде случаев омбудсмен не может вовремя получить информацию от МВД.
"Народный защитник призывает министерство внутренних дел незамедлительно предоставить каждому члену семьи или адвокату информацию о местонахождении задержанного и дать возможность адвокатам беспрепятственно встретиться со своими клиентами. Народный защитник также призывает министерство внутренних дел и в будущем действовать в соответствии с законом", – говорится в заявлении.
Тут же отмечается, что представители аппарата Народного защитника Грузии уже встретились с 23 задержанными из 46.
"Задержанные указывали на необоснованность ареста, но ничего не сказали о физическом насилии или чрезмерном применении силы со стороны полиции. Лишь у одного из задержанных были телесные повреждения, о которых Государственная инспекция уже сообщала", – говорится в сообщении.
Акции в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, которого задержали в Грузии 1 октября, были организованы "Единым Нацдвижением" у Службы госбезопасности Грузии, министерств юстиции и здравоохранения, и прошли в одно и то же время.
Как заявили в МВД Грузии, участников акции полицейские задерживали за нарушение закона "О свободе собраний и выражения мнений", а также за попытки заблокировать входы в государственные учреждения.
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