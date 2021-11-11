https://sputnik-georgia.ru/20211111/aresty-na-aktsiyakh-v-podderzhku-saakashvili-apparat-narodnogo-zaschitnika-obratilsya-k-mvd--261973119.html

Аресты на акциях в поддержку Саакашвили: аппарат Народного защитника обратился к МВД

Аресты на акциях в поддержку Саакашвили: аппарат Народного защитника обратился к МВД

Представители аппарата Народного защитника Грузии уже встретились с 23 задержанными из 46 11.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Аппарат Народного защитника Грузии призывает министерство внутренних дел Грузии предоставить информацию о местонахождении активистов, задержанных накануне на акциях в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, говорится в заявлении ведомства. На акциях в поддержку Саакашвили в Тбилиси задержали 46 человек – МВД>>По данным МВД Грузии, в ходе акций протеста 10 ноября в административном порядке были задержаны 46 человек. В аппарате Народного защитника утверждают, что до сих пор не прекращаются звонки от родственников и адвокатов некоторых задержанных, и в ряде случаев омбудсмен не может вовремя получить информацию от МВД.Тут же отмечается, что представители аппарата Народного защитника Грузии уже встретились с 23 задержанными из 46."Задержанные указывали на необоснованность ареста, но ничего не сказали о физическом насилии или чрезмерном применении силы со стороны полиции. Лишь у одного из задержанных были телесные повреждения, о которых Государственная инспекция уже сообщала", – говорится в сообщении.Акции в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, которого задержали в Грузии 1 октября, были организованы "Единым Нацдвижением" у Службы госбезопасности Грузии, министерств юстиции и здравоохранения, и прошли в одно и то же время.Как заявили в МВД Грузии, участников акции полицейские задерживали за нарушение закона "О свободе собраний и выражения мнений", а также за попытки заблокировать входы в государственные учреждения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211020/sakashvili-priekhal-v-gruziyu-28-sentyabrya-v-gruzovike-s-molochnoy-produktsiey---prokuratura-261339966.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, мвд грузии, народный защитник грузии, возвращение и арест саакашвили