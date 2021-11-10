https://sputnik-georgia.ru/20211110/na-aktsiyakh-v-podderzhku-saakashvili-zaderzhali-46-chelovek---mvd-261945234.html

На акциях в поддержку Саакашвили в Тбилиси задержали 46 человек – МВД

На акциях в поддержку Саакашвили в Тбилиси задержали 46 человек – МВД

МВД призвало демонстрантов не выходить за рамки закона и подчиняться законным требованиям полиции 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T12:27+0400

2021-11-10T12:27+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. На акциях протеста в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилиси задержали 46 человек, говорится в сообщении МВД Грузии.С утра сторонники Саакашвили проводят акции протеста на разных локациях – у зданий СГБ, Минюста и Минздрава. Протестующие требуют освобождения экс-президента из заключения, а также назначения внеочередных парламентских выборов.Ведомство призвало участников акций и политических лидеров соблюдать Конституцию Грузии, уважать деятельность правоохранителей и не выходить за рамки закона, подчиняться законным требованиям полиции и поддерживать общественный порядок."Как и в предыдущие дни, так и сегодня в Тбилиси мобилизованы сотрудники МВД. Они поддерживают общественный порядок во избежание искусственной эскалации событий", – отмечено в заявлении.Фактор СаакашвилиПосле второго тура местных выборов, состоявшегося 30 октября, Саакашвили призвал оппозицию покинуть парламент в знак протеста. Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением", идейным вдохновителем которого является Саакашвили, отказалось признавать результаты выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы.Позже Саакашвили изменил решение и призвал оппозиционных депутатов остаться в парламенте, но бойкотировать его работу. Одним из аргументов было то, что без депутатского мандата оппозиционеры не смогут навещать его в тюрьме.Сам Саакашвили, который вернулся на родину нелегальными путями в конце сентября, сейчас находится в тюремной больнице №18. Его арестовали 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.Сегодня в Тбилисском городском суде пройдет заседание по делу Саакашвили о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года. Вопрос присутствия экс-президента на суде пока остается открытым.Михаила Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211110/aresty-i-potasovki-situatsiya-na-aktsiya-v-podderzhku-saakashvili-v-tbilisi-nakalyaetsya-261940025.html

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