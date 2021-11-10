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На акциях в поддержку Саакашвили в Тбилиси задержали 46 человек – МВД
На акциях в поддержку Саакашвили в Тбилиси задержали 46 человек – МВД
МВД призвало демонстрантов не выходить за рамки закона и подчиняться законным требованиям полиции 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T12:27+0400
2021-11-10T12:49+0400
новости
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. На акциях протеста в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилиси задержали 46 человек, говорится в сообщении МВД Грузии.С утра сторонники Саакашвили проводят акции протеста на разных локациях – у зданий СГБ, Минюста и Минздрава. Протестующие требуют освобождения экс-президента из заключения, а также назначения внеочередных парламентских выборов.Ведомство призвало участников акций и политических лидеров соблюдать Конституцию Грузии, уважать деятельность правоохранителей и не выходить за рамки закона, подчиняться законным требованиям полиции и поддерживать общественный порядок."Как и в предыдущие дни, так и сегодня в Тбилиси мобилизованы сотрудники МВД. Они поддерживают общественный порядок во избежание искусственной эскалации событий", – отмечено в заявлении.Фактор СаакашвилиПосле второго тура местных выборов, состоявшегося 30 октября, Саакашвили призвал оппозицию покинуть парламент в знак протеста. Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением", идейным вдохновителем которого является Саакашвили, отказалось признавать результаты выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы.Позже Саакашвили изменил решение и призвал оппозиционных депутатов остаться в парламенте, но бойкотировать его работу. Одним из аргументов было то, что без депутатского мандата оппозиционеры не смогут навещать его в тюрьме.Сам Саакашвили, который вернулся на родину нелегальными путями в конце сентября, сейчас находится в тюремной больнице №18. Его арестовали 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.Сегодня в Тбилисском городском суде пройдет заседание по делу Саакашвили о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года. Вопрос присутствия экс-президента на суде пока остается открытым.Михаила Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, арест, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

На акциях в поддержку Саакашвили в Тбилиси задержали 46 человек – МВД

12:27 10.11.2021 (обновлено: 12:49 10.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПолиция производит задержание. Акция сторонников ЕНД у здания службы госбезопасности Грузии 10 ноября 2021 года
Полиция производит задержание. Акция сторонников ЕНД у здания службы госбезопасности Грузии 10 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
МВД призвало демонстрантов не выходить за рамки закона и подчиняться законным требованиям полиции
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. На акциях протеста в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилиси задержали 46 человек, говорится в сообщении МВД Грузии.
С утра сторонники Саакашвили проводят акции протеста на разных локациях – у зданий СГБ, Минюста и Минздрава. Протестующие требуют освобождения экс-президента из заключения, а также назначения внеочередных парламентских выборов.

"В тех случаях, когда участники акции вышли за рамки закона "О свободе собраний и выражения мнений", а также пытались заблокировать входы в административные здания, полиция задержала 46 человек в административном порядке", – говорится в заявлении МВД.

Ведомство призвало участников акций и политических лидеров соблюдать Конституцию Грузии, уважать деятельность правоохранителей и не выходить за рамки закона, подчиняться законным требованиям полиции и поддерживать общественный порядок.
"Как и в предыдущие дни, так и сегодня в Тбилиси мобилизованы сотрудники МВД. Они поддерживают общественный порядок во избежание искусственной эскалации событий", – отмечено в заявлении.

Фактор Саакашвили

После второго тура местных выборов, состоявшегося 30 октября, Саакашвили призвал оппозицию покинуть парламент в знак протеста. Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением", идейным вдохновителем которого является Саакашвили, отказалось признавать результаты выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы.
Позже Саакашвили изменил решение и призвал оппозиционных депутатов остаться в парламенте, но бойкотировать его работу. Одним из аргументов было то, что без депутатского мандата оппозиционеры не смогут навещать его в тюрьме.
Сам Саакашвили, который вернулся на родину нелегальными путями в конце сентября, сейчас находится в тюремной больнице №18. Его арестовали 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.
Акция сторонников ЕНД у здания службы госбезопасности Грузии 10 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
Аресты и потасовки в Тбилиси: ситуация на акциях в поддержку Саакашвили накаляется
11:17
Сегодня в Тбилисском городском суде пройдет заседание по делу Саакашвили о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года. Вопрос присутствия экс-президента на суде пока остается открытым.
Михаила Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.

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