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Горячая штучка! Билли Айлиш обнажилась для рекламы своего парфюма
Горячая штучка! Билли Айлиш обнажилась для рекламы своего парфюма
19-летняя артистка презентовала свой первый аромат под названием Eilish и снялась в очень пикантной фотосессии 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T15:22+0400
2021-11-11T15:22+0400
2021-11-11T15:52+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Американская поп-звезда Билли Айлиш удивила поклонников – певица разделась для рекламы своего дебютного парфюма Eilish. 19-летняя Айлиш завоевала музыкальную сцену и решила окунуться в предпринимательство. Звезда создала собственные духи, выход которых анонсировала в новом Инстаграм-аккаунте Eilish Fragrance. Количество подписчиков уже достигло цифры в 500 тысяч человек. Айлиш обнажилась ради рекламной съемки своего дебютного парфюма. Серия откровенных и пикантных снимков набрала невероятное количество лайков и комментариев в Сети. "Аромат Eilish ждет не дождется, когда окажется в ваших руках", – подписала кадры Билли, а подписчики пришли в восторг от ее нежного и в то же время дерзкого образа. "Не могу поверить, что она осмелилась так сфотографироваться", "Наконец ты сняла эти балахоны", "Божественная Билли", "Такая сексуальная", "Сразу захотелось купить эти духи. Очень красиво", "Прекрасная", – прокомментировали фанаты.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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билли айлиш, зарубежные звезды
Горячая штучка! Билли Айлиш обнажилась для рекламы своего парфюма
15:22 11.11.2021 (обновлено: 15:52 11.11.2021)
19-летняя артистка презентовала свой первый аромат под названием Eilish и снялась в очень пикантной фотосессии
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Американская поп-звезда Билли Айлиш удивила поклонников – певица разделась для рекламы своего дебютного парфюма Eilish.
19-летняя Айлиш завоевала музыкальную сцену и решила окунуться в предпринимательство. Звезда создала собственные духи, выход которых анонсировала в новом Инстаграм-аккаунте Eilish Fragrance. Количество подписчиков уже достигло цифры в 500 тысяч человек.
Айлиш обнажилась ради рекламной съемки своего дебютного парфюма. Серия откровенных и пикантных снимков набрала невероятное количество лайков и комментариев в Сети.
"Аромат Eilish ждет не дождется, когда окажется в ваших руках", – подписала кадры Билли, а подписчики пришли в восторг от ее нежного и в то же время дерзкого образа.
"Не могу поверить, что она осмелилась так сфотографироваться", "Наконец ты сняла эти балахоны", "Божественная Билли", "Такая сексуальная", "Сразу захотелось купить эти духи. Очень красиво", "Прекрасная", – прокомментировали фанаты.
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