https://sputnik-georgia.ru/20211111/kayfuet-ot-svoego-tvorchestva-fanaty-v-vostorge-ot-novogo-klipa-valeriya-meladze-261990039.html
"Кайфует от своего творчества": фанаты в восторге от нового клипа Валерия Меладзе
"Кайфует от своего творчества": фанаты в восторге от нового клипа Валерия Меладзе
Красивое видео с проникновенным меладзевским вокалом поклонники певца приняли на ура 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T16:47+0400
2021-11-11T16:47+0400
2021-11-11T16:47+0400
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валерий меладзе
константин меладзе
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе поделился своей новой работой – клипом на новую песню "Полюбил".Песня "Полюбил", как и все композиции Меладзе, рассказывает историю любви. В качестве возлюбленной в клипе предстала телеведущая, финалистка Miss World 2008 Ирина Журавская. Кстати, это второй раз, когда девушка снимается в клипе артиста – их первой совместной работой был клип "Вижу солнце".Композитором также традиционно является Константин Меладзе, а режиссером клипа выступил Заур Засеев. Съемки проходили в Подмосковье, в Истринском районе, в загородном доме.Одним из главных героев клипа был обученный сокол, который был оснащен GPS-навигатором для отслеживания. Взаимодействовать с птицей пришлось Валерию Меладзе, с чем он прекрасно справился. В кадре птица является метафорой того, что значит уметь любить и отпускать."У каждого человека есть мечты. Они или должны сбываться вовремя, или их нужно отпустить", - написал про свою работу Меладзе в Instagram.Зрители оказались довольны работой артиста, об этом говорят комментарии под клипом. "Я готова слушать Меладзе вечность, голос шикарный", "Сразу видно, когда Меладзе кайфует от своего творчества", "Меладзе как всегда делает все на высоте", - пишут комментаторы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
валерий меладзе, константин меладзе, российский шоу-бизнес
"Кайфует от своего творчества": фанаты в восторге от нового клипа Валерия Меладзе
Красивое видео с проникновенным меладзевским вокалом поклонники певца приняли на ура
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе поделился своей новой работой – клипом на новую песню "Полюбил".
Песня "Полюбил", как и все композиции Меладзе, рассказывает историю любви. В качестве возлюбленной в клипе предстала телеведущая, финалистка Miss World 2008 Ирина Журавская. Кстати, это второй раз, когда девушка снимается в клипе артиста – их первой совместной работой был клип "Вижу солнце".
Композитором также традиционно является Константин Меладзе, а режиссером клипа выступил Заур Засеев. Съемки проходили в Подмосковье, в Истринском районе, в загородном доме.
Одним из главных героев клипа был обученный сокол, который был оснащен GPS-навигатором для отслеживания. Взаимодействовать с птицей пришлось Валерию Меладзе, с чем он прекрасно справился. В кадре птица является метафорой того, что значит уметь любить и отпускать.
"У каждого человека есть мечты. Они или должны сбываться вовремя, или их нужно отпустить", - написал про свою работу Меладзе в Instagram
.
Зрители оказались довольны работой артиста, об этом говорят комментарии под клипом. "Я готова слушать Меладзе вечность, голос шикарный", "Сразу видно, когда Меладзе кайфует от своего творчества", "Меладзе как всегда делает все на высоте", - пишут комментаторы.
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