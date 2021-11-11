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Лили Коллинз появится в сериале "Эмили в Париже" в платье от грузинского дизайнера

Лили Коллинз появится в сериале "Эмили в Париже" в платье от грузинского дизайнера

Вскоре фанаты сериала "Эмили в Париже" дождутся второго сезона и их ждет сюрприз с грузинским акцентом 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T13:36+0400

2021-11-11T13:36+0400

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Американская актриса Лили Коллинз появилась в проморолике ко второму сезону сериала "Эмили в Париже" в платье от грузинского дизайнера Ануки Арешидзе.Netflix готовит сериал "Эмили в Париже" ко второму сезону. Так на официальной Instagram-странице сериала появляются промо-ролики перед премьерой. На одном из них главная героиня Эмили, которую и играет Коллинз, позирует перед камерой в разных нарядах.Один из образов – женственное белое платье с красными маленькими сердцами от Ануки Арешидзе.Интересно, что это платье предложило пиар агентство Tata LA, которое принадлежит грузинке Тате Картвелишвили. Компания успешно работает со всемирно известными брендами, часто предлагая одежду грузинских дизайнеров.Что касается дизайнера Ануки Арешидзе, то она довольно широко известна на родине и за ее пределами. В одежде от Арешидзе уже появлялись такие звезды, как Крисси Тайген, Леди Гага, Хлои Кардашьян, Джесси Джей, мама Илона Маска Мэй Маск и другие. Недавно в пальто от Арешидзе "засветилась" шведская топ-модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск.Первую личную коллекцию с участием известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы. Вещи Anouki продаются по всему миру через байеров, а также в монобутиках Тбилиси и Батуми.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, в мире, ануки арешидзе, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, дизайнеры, сериал, зарубежные звезды