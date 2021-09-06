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https://sputnik-georgia.ru/20210906/para-s-oblozhki-doch-belluchchi-otdykhaet-s-vozlyublennym-v-venetsii--259352497.html
Пара с обложки: дочь Беллуччи отдыхает с возлюбленным в Венеции
Пара с обложки: дочь Беллуччи отдыхает с возлюбленным в Венеции
Наследница актрисы и актера Венсана Касселя проводит начало осени в самой приятной компании. Юная модель на стесняется внимания публики и папарацци 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T15:54+0400
2021-09-06T15:58+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моника беллуччи
светская хроника
венсан кассель
зарубежные звезды
дева кассель
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя Дева отдыхает с возлюбленным в Венеции – отпускные снимки пары достойны любого глянцевого журнала. Дочке популярных актеров всего 16 лет, но красивая и харизматичная девушка уже собрала толпу почитателей. Дева начала карьеру модели и стала звездой показа Dolce&amp;Gabbana в Венеции, после чего решила задержаться в городе любви. Компанию ей составила знаменитая мама и любимый парень. Пара встречается пару лет, но только недавно рассказала о своих отношениях. Теперь Дева пошла дальше и показала, как отдыхает с возлюбленным в Венеции. Дочь Беллуччи поделилась новыми фотографиями в Instagram. На фото Дева и Лука целуются и обнимаются на модной вечеринке. Оба выглядят очень стильно. Наследница актеров в облегающем платье с разрезом, а ее бойфренд – в костюме в полоску и кроссовках. Поклонники порадовались за влюбленных и написали приятные комментарии под постом Девы. "Пара с обложки", "Такие красивые и стильные", "Как же Дева похожа на Монику", "Настоящая любовь", – раздобрились подписчики юной модели.Читайте также:
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моника беллуччи, светская хроника, венсан кассель , зарубежные звезды, дева кассель

Пара с обложки: дочь Беллуччи отдыхает с возлюбленным в Венеции

15:54 06.09.2021 (обновлено: 15:58 06.09.2021)
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© Instagram / devacassel_Дочь Моники Беллуччи - Дева Кассель с бойфрендом
Дочь Моники Беллуччи - Дева Кассель с бойфрендом - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© Instagram / devacassel_
Наследница актрисы и актера Венсана Касселя проводит начало осени в самой приятной компании. Юная модель на стесняется внимания публики и папарацци
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя Дева отдыхает с возлюбленным в Венеции – отпускные снимки пары достойны любого глянцевого журнала.
Дочке популярных актеров всего 16 лет, но красивая и харизматичная девушка уже собрала толпу почитателей. Дева начала карьеру модели и стала звездой показа Dolce&Gabbana в Венеции, после чего решила задержаться в городе любви.
Компанию ей составила знаменитая мама и любимый парень. Пара встречается пару лет, но только недавно рассказала о своих отношениях.
Теперь Дева пошла дальше и показала, как отдыхает с возлюбленным в Венеции. Дочь Беллуччи поделилась новыми фотографиями в Instagram. На фото Дева и Лука целуются и обнимаются на модной вечеринке.
Оба выглядят очень стильно. Наследница актеров в облегающем платье с разрезом, а ее бойфренд – в костюме в полоску и кроссовках.
Поклонники порадовались за влюбленных и написали приятные комментарии под постом Девы. "Пара с обложки", "Такие красивые и стильные", "Как же Дева похожа на Монику", "Настоящая любовь", – раздобрились подписчики юной модели.
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