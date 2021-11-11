https://sputnik-georgia.ru/20211111/oppozitsiya-obyavila-ob-ocherednoy-aktsii-protesta-v-tbilisi-261998440.html

Оппозиция объявила об очередной акции протеста в Тбилиси

Оппозиция объявила об очередной акции протеста в Тбилиси

Лидер оппозиции назвал точки сбора, но не указал, куда отправятся участники для выражения протеста 11.11.2021, Sputnik Грузия

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ника мелия

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Оппозиция проведет две масштабные акции в пятницу в противоположных частях города, заявил председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.Оппозиционные партии 8 ноября объявили о начале протестного движения на многотысячном митинге на площади Свободы и объявили свои три требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и проведение внеочередных досрочных выборов. С тех пор оппозиция ежедневно проводит акции протеста у различных ведомств.Аресты на акциях в поддержку Саакашвили: аппарат Народного защитника обратился к МВД >>"План остается неизменным – протест до победы. Завтра мы соберемся в двух локациях: у станции метро "300 арагвели" и у станции метро "Дидубе" в два часа", - заявил Ника Мелия.При этом лидер "Нацдвижения" не уточнил, куда направятся собравшиеся у станций метро протестующие.По его словам, протест приносит результаты и он полностью поддерживает решение Саакашвили прекратить голодовку в случае перевода в гражданскую клинику.Во время акции ЕНД в Тбилиси пострадали два человека >>В четверг, 11 ноября, несколько сотен сторонников оппозиции во главе с лидерами различных партий устроили шествие от памятника Важа-Пшавела до здания Службы государственной безопасности в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ника мелия, акции протеста, возвращение и арест саакашвили