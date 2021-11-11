https://sputnik-georgia.ru/20211111/vo-vremya-aktsii-end-v-tbilisi-postradali-dva-cheloveka-261991639.html

Во время акции ЕНД в Тбилиси пострадали два человека

Во время акции ЕНД в Тбилиси пострадали два человека

Во время марша участников акции оппозиции неизвестные в них кидали камни из близлежащих домов 11.11.2021, Sputnik Грузия

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новости

грузия

единое нацдвижение

акция

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Женщине и мужчине, пришедшим на акцию "Национального движения", понадобилась медицинская помощь - во время марша в них попали камни, брошенные кем-то из близлежащего дома.Бригада скорой помощи оказала пострадавшим первую медицинскую помощь на месте.Оппозиция устроила шествие в поддержку Саакашвили в Тбилиси>>По словам очевидцев, камни, брошенные с балкона шестого или пятого этажа, попали участникам акции в голову.Одного из пострадавших уже опросила полиция. Его состояние удовлетворительное, и его отпустили после оказания медпомощи. Что касается пострадавшей женщины, то о ее состоянии пока неизвестно.Инцидент произошел в то время, когда участников акции у памятника Важа Пшавела лидер "Национального движения" Ника Мелия призвал отправиться к изоляторам временного содержания, где содержатся задержанные на вчерашней акции активисты.По данным МВД Грузии, на акциях в среду за неподчинение и оскорбление полиции, а также мелкое хулиганство были задержаны 46 человек.По словам Мелия, в данный момент задержанные находятся в следственных изоляторах не только в Тбилиси, но и близлежащих к столице городах."Мы мелкими акциями по 100 человек поддержим их", - заявил Мелия.По его словам, акции с требованием перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую будут перманентными.В данный момент участники протеста следуют шествием к станции метро "Делиси".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211110/natsdvizhenie-prosit-perevesti-saakashvili-v-kliniku-i-obeschaet-ne-provodit-aktsii-protesta-261965625.html

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новости, грузия, единое нацдвижение, акция, возвращение и арест саакашвили