https://sputnik-georgia.ru/20211111/vo-vremya-aktsii-end-v-tbilisi-postradali-dva-cheloveka-261991639.html
Во время акции ЕНД в Тбилиси пострадали два человека
Во время акции ЕНД в Тбилиси пострадали два человека
Во время марша участников акции оппозиции неизвестные в них кидали камни из близлежащих домов 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T16:35+0400
2021-11-11T16:35+0400
2021-11-11T16:47+0400
новости
грузия
единое нацдвижение
акция
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Женщине и мужчине, пришедшим на акцию "Национального движения", понадобилась медицинская помощь - во время марша в них попали камни, брошенные кем-то из близлежащего дома.Бригада скорой помощи оказала пострадавшим первую медицинскую помощь на месте.Оппозиция устроила шествие в поддержку Саакашвили в Тбилиси>>По словам очевидцев, камни, брошенные с балкона шестого или пятого этажа, попали участникам акции в голову.Одного из пострадавших уже опросила полиция. Его состояние удовлетворительное, и его отпустили после оказания медпомощи. Что касается пострадавшей женщины, то о ее состоянии пока неизвестно.Инцидент произошел в то время, когда участников акции у памятника Важа Пшавела лидер "Национального движения" Ника Мелия призвал отправиться к изоляторам временного содержания, где содержатся задержанные на вчерашней акции активисты.По данным МВД Грузии, на акциях в среду за неподчинение и оскорбление полиции, а также мелкое хулиганство были задержаны 46 человек.По словам Мелия, в данный момент задержанные находятся в следственных изоляторах не только в Тбилиси, но и близлежащих к столице городах."Мы мелкими акциями по 100 человек поддержим их", - заявил Мелия.По его словам, акции с требованием перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую будут перманентными.В данный момент участники протеста следуют шествием к станции метро "Делиси".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211110/natsdvizhenie-prosit-perevesti-saakashvili-v-kliniku-i-obeschaet-ne-provodit-aktsii-protesta-261965625.html
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новости, грузия, единое нацдвижение, акция, возвращение и арест саакашвили
Во время акции ЕНД в Тбилиси пострадали два человека
16:35 11.11.2021 (обновлено: 16:47 11.11.2021)
Во время марша участников акции оппозиции неизвестные в них кидали камни из близлежащих домов
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Женщине и мужчине, пришедшим на акцию "Национального движения", понадобилась медицинская помощь - во время марша в них попали камни, брошенные кем-то из близлежащего дома.
Бригада скорой помощи оказала пострадавшим первую медицинскую помощь на месте.
По словам очевидцев, камни, брошенные с балкона шестого или пятого этажа, попали участникам акции в голову.
Одного из пострадавших уже опросила полиция. Его состояние удовлетворительное, и его отпустили после оказания медпомощи. Что касается пострадавшей женщины, то о ее состоянии пока неизвестно.
Инцидент произошел в то время, когда участников акции у памятника Важа Пшавела лидер "Национального движения" Ника Мелия призвал отправиться к изоляторам временного содержания, где содержатся задержанные на вчерашней акции активисты.
По данным МВД Грузии, на акциях в среду за неподчинение и оскорбление полиции, а также мелкое хулиганство были задержаны 46 человек.
По словам Мелия, в данный момент задержанные находятся в следственных изоляторах не только в Тбилиси, но и близлежащих к столице городах.
"Мы мелкими акциями по 100 человек поддержим их", - заявил Мелия.
По его словам, акции с требованием перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую будут перманентными.
В данный момент участники протеста следуют шествием к станции метро "Делиси".
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