https://sputnik-georgia.ru/20211112/covid-statistika-v-gruzii-situatsiya-ostaetsya-trevozhnoy-262011819.html

COVID-статистика в Грузии: ситуация остается тревожной

COVID-статистика в Грузии: ситуация остается тревожной

В клиниках к этому времени 1 657 тяжелых ковид-пациентов, 360 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T13:01+0400

2021-11-12T13:01+0400

2021-11-12T13:01+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260047435_0:102:3458:2048_1920x0_80_0_0_3a0b6f16e03480550502dc8bdbed42a7.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация за последние сутки в Грузии остается тяжелой -=– выявлено 4 445 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 775 826 случаев заболевания COVID-19.Коронавирус в Патриархии Грузии – среди инфицированных местоблюститель Илии II>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 508 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 708 820 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 77 человек (показатель предыдущего дня – 77), а с начала пандемии – 10 816.В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 704 случая заболевания коронавирусом, что ниже показателя последних дней.Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Имерети – 868, Шида Картли – 431, Квемо Картли – 321, Кахети – 314, Самегрело – Земо Сванети – 283, Самцхе-Джавахети – 148, Аджария – 124, Мцхета – Мтианети – 115, Гурия – 91, Рача Лечхуми и Квемо Сванети – 46.На данный момент в Грузии 56 164 активных случая заболевания, из них 6 856 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 657 пациентов тяжелое, из них 360 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 324 пациента помещены в ковид-гостиницы. 47 984 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 55 человек, в самоизоляции – 50 601.В Грузии за последние сутки сделано 50 782 теста на коронавирус: 30 215 – на антиген, 20 567 – ПЦР-тестов. Для сравнения, накануне было сделано 49 334 теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 11 ноября, составляет 8,75%, за две недели – 10,02%, за семь дней – 10,06%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211107/gamkrelidze-v-strane-budet-rasti-smertnost-ot-koronavirusa-261861059.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика