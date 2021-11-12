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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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COVID-статистика в Грузии: ситуация остается тревожной
COVID-статистика в Грузии: ситуация остается тревожной
В клиниках к этому времени 1 657 тяжелых ковид-пациентов, 360 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T13:01+0400
2021-11-12T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация за последние сутки в Грузии остается тяжелой -=– выявлено 4 445 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 775 826 случаев заболевания COVID-19.Коронавирус в Патриархии Грузии – среди инфицированных местоблюститель Илии II&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 508 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 708 820 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 77 человек (показатель предыдущего дня – 77), а с начала пандемии – 10 816.В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 704 случая заболевания коронавирусом, что ниже показателя последних дней.Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Имерети – 868, Шида Картли – 431, Квемо Картли – 321, Кахети – 314, Самегрело – Земо Сванети – 283, Самцхе-Джавахети – 148, Аджария – 124, Мцхета – Мтианети – 115, Гурия – 91, Рача Лечхуми и Квемо Сванети – 46.На данный момент в Грузии 56 164 активных случая заболевания, из них 6 856 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 657 пациентов тяжелое, из них 360 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 324 пациента помещены в ковид-гостиницы. 47 984 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 55 человек, в самоизоляции – 50 601.В Грузии за последние сутки сделано 50 782 теста на коронавирус: 30 215 – на антиген, 20 567 – ПЦР-тестов. Для сравнения, накануне было сделано 49 334 теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 11 ноября, составляет 8,75%, за две недели – 10,02%, за семь дней – 10,06%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

COVID-статистика в Грузии: ситуация остается тревожной

13:01 12.11.2021
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках на автобусной остановке
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках на автобусной остановке - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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В клиниках к этому времени 1 657 тяжелых ковид-пациентов, 360 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация за последние сутки в Грузии остается тяжелой -=– выявлено 4 445 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 775 826 случаев заболевания COVID-19.
Коронавирус в Патриархии Грузии – среди инфицированных местоблюститель Илии II>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 508 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 708 820 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 77 человек (показатель предыдущего дня – 77), а с начала пандемии – 10 816.
В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 704 случая заболевания коронавирусом, что ниже показателя последних дней.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Имерети – 868, Шида Картли – 431, Квемо Картли – 321, Кахети – 314, Самегрело – Земо Сванети – 283, Самцхе-Джавахети – 148, Аджария – 124, Мцхета – Мтианети – 115, Гурия – 91, Рача Лечхуми и Квемо Сванети – 46.
На данный момент в Грузии 56 164 активных случая заболевания, из них 6 856 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 657 пациентов тяжелое, из них 360 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 324 пациента помещены в ковид-гостиницы. 47 984 инфицированных проходят курс лечения на дому.
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
Гамкрелидзе: в стране будет расти смертность от коронавируса
7 ноября, 20:31
В карантинных пространствах остаются 55 человек, в самоизоляции – 50 601.
В Грузии за последние сутки сделано 50 782 теста на коронавирус: 30 215 – на антиген, 20 567 – ПЦР-тестов. Для сравнения, накануне было сделано 49 334 теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 11 ноября, составляет 8,75%, за две недели – 10,02%, за семь дней – 10,06%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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