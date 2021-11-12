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Главный эпидемиолог Грузии ревакцинировался от коронавируса препаратом Pfizer
Главный эпидемиолог Грузии ревакцинировался от коронавируса препаратом Pfizer
Амиран Гамкрелидзе не исключил, что в борьбе с пандемией дело может дойти и до четвертой дозы вакцинации от коронавируса 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T14:43+0400
2021-11-12T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе публично привился третьей дозой вакцины против коронавируса.В Грузии решением Межведомственного координационного совета расширился возрастной ценз на третью (бустерную) дозу вакцинации от коронавируса. COVID-статистика в Грузии: ситуация остается тревожной&gt;&gt;Гамкрелидзе в мае привился двумя дозами китайской вакцины Sinopharm. Как он заявил журналистам, для третьей дозы он выбрал Pfizer, чтобы доказать населению, что срок годности препарата еще не истек, как об этом ходили слухи. Главный эпидемиолог не исключил, что, возможно, дело дойдет и до четвертой дозы вакцинации.Вместе с тем Гамкрелидзе отметил, что после новых инициатив правительства, в том числе планируемого введения с 1 декабря так называемого "зеленого статуса" процесс вакцинации сдвинулся с мертвой точки – на данный момент фиксируется по семь тысяч прививок в день. При этом эпидемиолог подчеркнул, что вакцинация в Грузии остается добровольной."Этот вопрос снят с повестки дня", – заявил Гамкрелидзе.Бустер-доза в Грузии уже доступна для всех возрастных групп, начиная с 18 лет.Лицам старше 60 лет, привитым препаратами Sinopharm и Sinovac, бустер-дозу рекомендовано делать спустя три-шесть месяцев после второй дозы.Для привитых препаратом AstraZeneca допускается третья доза вакциной Pfizer через шесть месяцев после второй прививки.Что касается людей, вакцинированных Pfizer, для них, естественно, рекомендуется использовать третью дозу тем же препаратом в течение шести месяцев после второй вакцинации, – отметила Габуния.До принятия данного решения бустер-доза допускалась для лиц старше 50 лет и групп риска.Совет по иммунизации поддержал вакцинацию всех детей 12-15 лет двумя дозами препаратом Pfizer с согласия их родителей или опекунов. До сих пор вакцинацию могли пройти дети этой возрастной категории с хроническими заболеваниями или относящиеся к группе повышенного риска.Прививка против коронавируса в Грузии делается на добровольной основе, бесплатно. Вакцинация производится препаратами Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Главный эпидемиолог Грузии ревакцинировался от коронавируса препаратом Pfizer

14:43 12.11.2021 (обновлено: 17:00 12.11.2021)
© Facebook / National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе публично привился третьей дозой вакцины против коронавируса
 Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе публично привился третьей дозой вакцины против коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© Facebook / National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH)
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Амиран Гамкрелидзе не исключил, что в борьбе с пандемией дело может дойти и до четвертой дозы вакцинации от коронавируса
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе публично привился третьей дозой вакцины против коронавируса.
В Грузии решением Межведомственного координационного совета расширился возрастной ценз на третью (бустерную) дозу вакцинации от коронавируса.
COVID-статистика в Грузии: ситуация остается тревожной>>
Гамкрелидзе в мае привился двумя дозами китайской вакцины Sinopharm. Как он заявил журналистам, для третьей дозы он выбрал Pfizer, чтобы доказать населению, что срок годности препарата еще не истек, как об этом ходили слухи.

"Сейчас в стране около 900 тысяч доз Pfizer. У большинства из них – около 700 тысяч доз – срок годности до конца марта. У остальной части – до конца января и до конца февраля, так что доз достаточно", – сказал Амиран Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог не исключил, что, возможно, дело дойдет и до четвертой дозы вакцинации.
Вместе с тем Гамкрелидзе отметил, что после новых инициатив правительства, в том числе планируемого введения с 1 декабря так называемого "зеленого статуса" процесс вакцинации сдвинулся с мертвой точки – на данный момент фиксируется по семь тысяч прививок в день. При этом эпидемиолог подчеркнул, что вакцинация в Грузии остается добровольной.
"Этот вопрос снят с повестки дня", – заявил Гамкрелидзе.
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Бустер-доза в Грузии уже доступна для всех возрастных групп, начиная с 18 лет.
Лицам старше 60 лет, привитым препаратами Sinopharm и Sinovac, бустер-дозу рекомендовано делать спустя три-шесть месяцев после второй дозы.
Для привитых препаратом AstraZeneca допускается третья доза вакциной Pfizer через шесть месяцев после второй прививки.
Что касается людей, вакцинированных Pfizer, для них, естественно, рекомендуется использовать третью дозу тем же препаратом в течение шести месяцев после второй вакцинации, – отметила Габуния.
До принятия данного решения бустер-доза допускалась для лиц старше 50 лет и групп риска.
Совет по иммунизации поддержал вакцинацию всех детей 12-15 лет двумя дозами препаратом Pfizer с согласия их родителей или опекунов. До сих пор вакцинацию могли пройти дети этой возрастной категории с хроническими заболеваниями или относящиеся к группе повышенного риска.
Прививка против коронавируса в Грузии делается на добровольной основе, бесплатно. Вакцинация производится препаратами Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca.
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