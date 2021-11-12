https://sputnik-georgia.ru/20211112/iz-sta-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-15---deti-262026974.html
Из каждых 100 инфицированных коронавирусом в Грузии 15 - дети
Из каждых 100 инфицированных коронавирусом в Грузии 15 - дети
Показатель детской инфицированности COVID-19 в Грузии по сравнению с прошлым годом увеличился более чем в два раза и составляет 15% 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T17:59+0400
2021-11-12T17:59+0400
2021-11-12T18:43+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Процент распространения коронавируса среди детей увеличился более чем в два раза по сравнению с 2020 годом, заявил глава Совета иммунизации - директор Тбилисской детской клиники имени Иашвили Иване Чхаидзе телеканалу "Имеди".По словам Чхаидзе, если в 2020 году доля детей в общем числе инфицированных коронавирусом составляла 5-7%, сейчас этот показатель достигает 15%.Главный эпидемиолог Грузии ревакцинировался от коронавируса препаратом Pfizer>>В связи с ухудшением эпидситуации и участившимся заражением детей, с 9 ноября можно прививать всех детей 12-15 лет. Речь идет только о вакцинации препаратом Pfizer и с согласия их родителей или опекунов.Важность вакцинации и активизации этого процесса в том числе среди детей подчеркнула и заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.Как она заявила журналистам, новые инициативы и поощрительные меры повлияли на темпы вакцинации - в последние дни суточный показатель иммунизации заметно увеличился. "Естественно, общая эпидемиологическая ситуация требует внимания. Обнадеживает то, что на этой неделе не наблюдалось неконтролируемого роста числа драматических и быстрых случаев заболевания", - заявила Габуния.Она также отметила, что, несмотря на то, что суточный показатель смертности от коронавируса высокий, в процентном отношении он не менялся и по-прежнему составляет 1,4% от общего числа инфицированных.Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 445, вылечились 3 508 человек. Скончались 77 человек.Что касается прививок, их за последние сутки сделали 7 103.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211109/kto-i-kak-iz-pensionerov-v-gruzii-poluchit-nadbavku-za-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-261925651.html
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, дети, коронавирус covid-19
Из каждых 100 инфицированных коронавирусом в Грузии 15 - дети
17:59 12.11.2021 (обновлено: 18:43 12.11.2021)
Показатель детской инфицированности COVID-19 в Грузии по сравнению с прошлым годом увеличился более чем в два раза и составляет 15%
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik.
Процент распространения коронавируса среди детей увеличился более чем в два раза по сравнению с 2020 годом, заявил глава Совета иммунизации - директор Тбилисской детской клиники имени Иашвили Иване Чхаидзе телеканалу "Имеди"
.
По словам Чхаидзе, если в 2020 году доля детей в общем числе инфицированных коронавирусом составляла 5-7%, сейчас этот показатель достигает 15%.
"Из 100 инфицированных 15 - дети. Все эти факторы указывают на то, что вакцинация детей является одним из серьезных шагов в борьбе с пандемией", - сказал Чхаидзе.
В связи с ухудшением эпидситуации и участившимся заражением детей, с 9 ноября можно прививать всех детей 12-15 лет. Речь идет только о вакцинации препаратом Pfizer и с согласия их родителей или опекунов.
Важность вакцинации и активизации этого процесса в том числе среди детей подчеркнула и заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
Как она заявила журналистам, новые инициативы и поощрительные меры повлияли на темпы вакцинации - в последние дни суточный показатель иммунизации заметно увеличился.
"Естественно, общая эпидемиологическая ситуация требует внимания. Обнадеживает то, что на этой неделе не наблюдалось неконтролируемого роста числа драматических и быстрых случаев заболевания", - заявила Габуния.
Она также отметила, что, несмотря на то, что суточный показатель смертности от коронавируса высокий, в процентном отношении он не менялся и по-прежнему составляет 1,4% от общего числа инфицированных.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 445, вылечились 3 508 человек. Скончались 77 человек.
Что касается прививок, их за последние сутки сделали 7 103.
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