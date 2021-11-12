https://sputnik-georgia.ru/20211112/nam-pora-menyat-povestku-dnya-gruzinskaya-mechta-otvetila-na-aktsii-oppozitsii-262033453.html

"Пора менять повестку дня": "Грузинская мечта" ответила на акции оппозиции

"Пора менять повестку дня": "Грузинская мечта" ответила на акции оппозиции

Обществу надоело постоянное противостояние, его интересует развитие Грузии, считает председатель "Грузинской мечты" 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T22:18+0400

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мамука мдинарадзе

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ТБИЛИСИ, 12 ноя Sputnik. Акции оппозиции не имеют значения и нам пора радикально менять повестку дня, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Оппозиция объявила о начале "протестного движения" 8 ноября. Ее основные требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и объявление досрочных парламентских выборов.Он отметил, что властям Грузии сейчас придется работать с вызовами в сфере внешней политики, экономики, здравоохранения, образования и социальной политики."Нам нужно активно работать, чтобы страна двигалась вперед, и к этому процессу должны подключиться все здоровые политические силы и представители общественности", - сказал Кобахидзе.Грузинский политолог рассказал, чем могут закончиться акции в поддержку Саакашвили >>При этом он отметил, что оппозиция может протестовать, сколько угодно, но успеха ей не добиться."Они могут продолжать эти акции, но этим они особо не навредят. Мы обеспечим в стране смену повестки для", - подчеркнул Кобахидзе.При этом он анонсировал активную работу в парламенте со следующей недели и отметил, что депутаты собираются претворить в жизнь множество интересных обществу проектов.Не верит в успех оппозиции и другой лидер "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе."Общество своими глазами видит, что оппозиция грязными методами проводит кампанию дискредитации и пытается достичь своей цели, оскорбляя правоохранителей", - сказал Мдинарадзе.В Тбилиси проходят сразу две акции в поддержку Саакашвили >>Он поблагодарил полицию за терпение и подчеркнул, что государство обеспечит порядок и соблюдение закона в стране.Политическая обстановка в Грузии обострилась после второго тура выборов в местные органы власти. Победу почти везде одержала правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Оппозиция во главе с основанной Саакашвили партией "Единое национальное движение" заявила о тотальной фальсификации выборов, отказалась признавать результаты голосования и перешла в режим непрерывных акций протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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