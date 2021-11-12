https://sputnik-georgia.ru/20211112/novye-kurorty-i-turisticheskie-tsentry---v-gruzii-opredelili-na-chto-nuzhny-investitsii-262027400.html

Новые курорты и туристические центры - в Грузии определили, на что нужны инвестиции

Новые курорты и туристические центры - в Грузии определили, на что нужны инвестиции

Новые предложения должны стимулировать интерес инвесторов к вложениям в туризм в Грузии, считает премьер 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T18:36+0400

2021-11-12T18:36+0400

2021-11-12T18:36+0400

экономика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

туризм

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259899490_0:214:2049:1366_1920x0_80_0_0_10e7d38ed55fe0d76b559e8daaeddc7c.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Инвестиционные проекты, которые направлены на создание в стране новых курортов и туристических центров, подготовлены правительством Грузии по поручению премьер-министра Грузии.По информации пресс-службы правительства, до 40 инвестиционных предложений обсудили в ходе рабочей встречи у премьера Ираклия Гарибашвили. Новые предложения предполагают развитие новых туристических, индустриальных и логистических объектов по всей стране."Узнай Аджарию по алфавиту" - в Грузии стартовала новая туристическая кампания >>"Из рассмотренных предложений в ближайшее время будут выбраны наиболее привлекательные с точки зрения инвестиций и начнется работа по их проектированию", - сказано в сообщении.В ходе встречи было отмечено, что определены все регионы, где есть потенциал для развития новых центров туристической привлекательности. Например, было упомянуто обустройство туристической инфраструктуры в Самшвилде, а также развитие нового курорта в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети и возможность появления новых туристических сервисов в окрестностях памятников культурного наследия страны.По словам Гарибашвили, новые инвестиционные предложения будут стимулировать интерес инвесторов к вложениям в туризм в Грузии, что повлияет на создание новых рабочих мест, равное экономическое развитие регионов и благосостояние населения.Мэрия Тбилиси помогает привлекать туристов из стран Ближнего Востока >>Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%, поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии, – разработали антикризисный пакет, который осуществляется в несколько этапов.Кроме того, для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, туризм, инвестиции