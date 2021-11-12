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https://sputnik-georgia.ru/20211112/novye-kurorty-i-turisticheskie-tsentry---v-gruzii-opredelili-na-chto-nuzhny-investitsii-262027400.html
Новые курорты и туристические центры - в Грузии определили, на что нужны инвестиции
Новые курорты и туристические центры - в Грузии определили, на что нужны инвестиции
Новые предложения должны стимулировать интерес инвесторов к вложениям в туризм в Грузии, считает премьер 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T18:36+0400
2021-11-12T18:36+0400
экономика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
туризм
инвестиции
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Инвестиционные проекты, которые направлены на создание в стране новых курортов и туристических центров, подготовлены правительством Грузии по поручению премьер-министра Грузии.По информации пресс-службы правительства, до 40 инвестиционных предложений обсудили в ходе рабочей встречи у премьера Ираклия Гарибашвили. Новые предложения предполагают развитие новых туристических, индустриальных и логистических объектов по всей стране."Узнай Аджарию по алфавиту" - в Грузии стартовала новая туристическая кампания &gt;&gt;"Из рассмотренных предложений в ближайшее время будут выбраны наиболее привлекательные с точки зрения инвестиций и начнется работа по их проектированию", - сказано в сообщении.В ходе встречи было отмечено, что определены все регионы, где есть потенциал для развития новых центров туристической привлекательности. Например, было упомянуто обустройство туристической инфраструктуры в Самшвилде, а также развитие нового курорта в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети и возможность появления новых туристических сервисов в окрестностях памятников культурного наследия страны.По словам Гарибашвили, новые инвестиционные предложения будут стимулировать интерес инвесторов к вложениям в туризм в Грузии, что повлияет на создание новых рабочих мест, равное экономическое развитие регионов и благосостояние населения.Мэрия Тбилиси помогает привлекать туристов из стран Ближнего Востока &gt;&gt;Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%, поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии, – разработали антикризисный пакет, который осуществляется в несколько этапов.Кроме того, для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, туризм, инвестиции

Новые курорты и туристические центры - в Грузии определили, на что нужны инвестиции

18:36 12.11.2021
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze PhotographyТуристы. Степанцминда, Казбеги
Туристы. Степанцминда, Казбеги - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
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Новые предложения должны стимулировать интерес инвесторов к вложениям в туризм в Грузии, считает премьер
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Инвестиционные проекты, которые направлены на создание в стране новых курортов и туристических центров, подготовлены правительством Грузии по поручению премьер-министра Грузии.
По информации пресс-службы правительства, до 40 инвестиционных предложений обсудили в ходе рабочей встречи у премьера Ираклия Гарибашвили. Новые предложения предполагают развитие новых туристических, индустриальных и логистических объектов по всей стране.
"Узнай Аджарию по алфавиту" - в Грузии стартовала новая туристическая кампания >>
"Из рассмотренных предложений в ближайшее время будут выбраны наиболее привлекательные с точки зрения инвестиций и начнется работа по их проектированию", - сказано в сообщении.
В ходе встречи было отмечено, что определены все регионы, где есть потенциал для развития новых центров туристической привлекательности. Например, было упомянуто обустройство туристической инфраструктуры в Самшвилде, а также развитие нового курорта в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети и возможность появления новых туристических сервисов в окрестностях памятников культурного наследия страны.
По словам Гарибашвили, новые инвестиционные предложения будут стимулировать интерес инвесторов к вложениям в туризм в Грузии, что повлияет на создание новых рабочих мест, равное экономическое развитие регионов и благосостояние населения.
Мэрия Тбилиси помогает привлекать туристов из стран Ближнего Востока >>
Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%, поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.
Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии, – разработали антикризисный пакет, который осуществляется в несколько этапов.
Кроме того, для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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