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Сюрприз! Лера Кудрявцева вернется на МУЗ-ТВ после громкого скандала
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
Известная телезвезда готовит особенный подарок, который точно придется по вкусу всем, кто скучал по ее присутствию на канале
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Российская ведущая Лера Кудрявцева вернется на канал "МУЗ ТВ" после оглушительного скандала – это сообщение заинтриговало фанатов.
На протяжении 20 лет Кудрявцева работала на "МУЗ ТВ", но в 2020 году разгорелся громкий скандал. Ведущую не позвали на премию, которую она вела много лет и обиженная Лера хлопнула дверью. После этого руководство телеканала сменилось, а Кудрявцева решила пересмотреть свои позиции.
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева. Концерт "Песня года"
Телеведущая Лера Кудрявцева. Концерт "Песня года"
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Недавно журналисты КП узнали, что "МУЗ ТВ" готовится отпраздновать свой 25-летний юбилей и к этому событию уже привлекли Кудрявцеву. По словам источника, блондинка составляет рейтинг самых популярных клипов для "Юбилейного чарта".
Также именно Лера станет ведущей праздничного концерта, который состоится в Кремле.
"Очень волнительно возвращаться и сразу в такой проект. 25 лет каналу – большой срок и очень значимая дата. Муз-ТВ моя давняя любовь", – заявила Лера и добавила, что это ее детище и родной дом.
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