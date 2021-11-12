https://sputnik-georgia.ru/20211112/syurpriz-lera-kudryavtseva-vernetsya-na-muz-tv-posle-gromkogo-skandala-262012867.html

Сюрприз! Лера Кудрявцева вернется на МУЗ-ТВ после громкого скандала

Сюрприз! Лера Кудрявцева вернется на МУЗ-ТВ после громкого скандала

Известная телезвезда готовит особенный подарок, который точно придется по вкусу всем, кто скучал по ее присутствию на канале 12.11.2021, Sputnik Грузия

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лера кудрявцева

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Российская ведущая Лера Кудрявцева вернется на канал "МУЗ ТВ" после оглушительного скандала – это сообщение заинтриговало фанатов. На протяжении 20 лет Кудрявцева работала на "МУЗ ТВ", но в 2020 году разгорелся громкий скандал. Ведущую не позвали на премию, которую она вела много лет и обиженная Лера хлопнула дверью. После этого руководство телеканала сменилось, а Кудрявцева решила пересмотреть свои позиции. Недавно журналисты КП узнали, что "МУЗ ТВ" готовится отпраздновать свой 25-летний юбилей и к этому событию уже привлекли Кудрявцеву. По словам источника, блондинка составляет рейтинг самых популярных клипов для "Юбилейного чарта". Также именно Лера станет ведущей праздничного концерта, который состоится в Кремле. "Очень волнительно возвращаться и сразу в такой проект. 25 лет каналу – большой срок и очень значимая дата. Муз-ТВ моя давняя любовь", – заявила Лера и добавила, что это ее детище и родной дом.Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>

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муз-тв, лера кудрявцева, российский шоу-бизнес