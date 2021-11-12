Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211112/syurpriz-lera-kudryavtseva-vernetsya-na-muz-tv-posle-gromkogo-skandala-262012867.html
Сюрприз! Лера Кудрявцева вернется на МУЗ-ТВ после громкого скандала
Сюрприз! Лера Кудрявцева вернется на МУЗ-ТВ после громкого скандала
Известная телезвезда готовит особенный подарок, который точно придется по вкусу всем, кто скучал по ее присутствию на канале 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T14:14+0400
2021-11-12T14:14+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
муз-тв
лера кудрявцева
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24535/25/245352577_665:49:3069:1401_1920x0_80_0_0_60fb056be7bab54968c74f2060d5e31b.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Российская ведущая Лера Кудрявцева вернется на канал "МУЗ ТВ" после оглушительного скандала – это сообщение заинтриговало фанатов. На протяжении 20 лет Кудрявцева работала на "МУЗ ТВ", но в 2020 году разгорелся громкий скандал. Ведущую не позвали на премию, которую она вела много лет и обиженная Лера хлопнула дверью. После этого руководство телеканала сменилось, а Кудрявцева решила пересмотреть свои позиции. Недавно журналисты КП узнали, что "МУЗ ТВ" готовится отпраздновать свой 25-летний юбилей и к этому событию уже привлекли Кудрявцеву. По словам источника, блондинка составляет рейтинг самых популярных клипов для "Юбилейного чарта". Также именно Лера станет ведущей праздничного концерта, который состоится в Кремле. "Очень волнительно возвращаться и сразу в такой проект. 25 лет каналу – большой срок и очень значимая дата. Муз-ТВ моя давняя любовь", – заявила Лера и добавила, что это ее детище и родной дом.Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24535/25/245352577_1007:42:3062:1583_1920x0_80_0_0_58f1e0fe04aeb0e56c188184576788f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
муз-тв, лера кудрявцева, российский шоу-бизнес

Сюрприз! Лера Кудрявцева вернется на МУЗ-ТВ после громкого скандала

14:14 12.11.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Известная телезвезда готовит особенный подарок, который точно придется по вкусу всем, кто скучал по ее присутствию на канале
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Российская ведущая Лера Кудрявцева вернется на канал "МУЗ ТВ" после оглушительного скандала – это сообщение заинтриговало фанатов.
На протяжении 20 лет Кудрявцева работала на "МУЗ ТВ", но в 2020 году разгорелся громкий скандал. Ведущую не позвали на премию, которую она вела много лет и обиженная Лера хлопнула дверью. После этого руководство телеканала сменилось, а Кудрявцева решила пересмотреть свои позиции.
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева. Концерт "Песня года"
Телеведущая Лера Кудрявцева. Концерт Песня года - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Телеведущая Лера Кудрявцева. Концерт "Песня года"
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Недавно журналисты КП узнали, что "МУЗ ТВ" готовится отпраздновать свой 25-летний юбилей и к этому событию уже привлекли Кудрявцеву. По словам источника, блондинка составляет рейтинг самых популярных клипов для "Юбилейного чарта".
Также именно Лера станет ведущей праздничного концерта, который состоится в Кремле.
"Очень волнительно возвращаться и сразу в такой проект. 25 лет каналу – большой срок и очень значимая дата. Муз-ТВ моя давняя любовь", – заявила Лера и добавила, что это ее детище и родной дом.
Читайте также:
"Деловая колбаса": подросшая дочь Кудрявцевой пошла в сад и умилила Сеть
"Красотка": маленькая дочка Леры Кудрявцевой покорила Максима Галкина
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:16"Четвертый Брайтон" наградили на фестивале азиатских фильмов
16:42Американский адвокат Саакашвили опасается за его безопасность
16:27Испанская пресса назвала Кварацхелия героем Грузии и Испании
16:11Акция "Гирчи" в Тбилиси завершилась "эвакуацией" и штрафом
15:33В Тбилиси проходят сразу две акции в поддержку Саакашвили
15:31"Цель – Западная Европа": мигранты поставили ЕС перед сложным выбором
15:15Вечер российской поэтессы Елены Исаевой пройдет в Тбилиси
14:58Грузинские и турецкие пограничники провели совместные учения
14:43Главный эпидемиолог Грузии ревакцинировался от коронавируса препаратом Pfizer
14:30Российские военные ученые создали БАД, снижающий концентрацию коронавируса в организме
14:01Боржомские спасатели получили новую технику
13:31Главный тренер сборной Швеции по футболу: Грузия победила заслуженно
13:13Оппозиция заблокировала входы в здания СГБ Грузии – задержаны три человека
13:08Гарибашвили жестко ответил Зеленскому на вопрос о Саакашвили
13:01COVID-статистика в Грузии: ситуация остается тревожной
12:47Как вы оцениваете обнародование Минюстом тюремных кадров с Михаилом Саакашвили?
12:46"Цены на медикаменты очень повышены"- премьер Грузии взялся за фармацевтический рынок
12:16"Мы должны забыть эту игру" – Златан Ибрагимович о матче со сборной Грузии
12:01Уикенд по-тбилисски: куда пойти 12-14 ноября в столице Грузии?
11:56Коронавирус в Патриархии Грузии – среди инфицированных местоблюститель Илии II