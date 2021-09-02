https://sputnik-georgia.ru/20210902/delovaya-kolbasa-podrosshaya-doch-kudryavtsevoy-poshla-v-sad-i-umilila-set-259263780.html

"Деловая колбаса": подросшая дочь Кудрявцевой пошла в сад и умилила Сеть

"Деловая колбаса": подросшая дочь Кудрявцевой пошла в сад и умилила Сеть

Подписчики телезвезды уверены, что маленькая Маша вырастет отличницей и будет радовать знаменитую маму и папу-спортсмена 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T19:09+0400

2021-09-02T19:09+0400

2021-09-02T19:09+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

лера кудрявцева

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Маленькая дочка российской телеведущей Леры Кудрявцевой впервые пошла в сад: трехлетняя блондинка очаровала фанатов своими способностями. 50-летняя Кудрявцева показала фанатам новый снимок своей дочки от хоккеиста Игоря Макарова. Девочка отпраздновала свой первый День знаний, чем поспешила похвастаться телеведущая перед подписчиками Instagram. Трехлетняя Маша впервые пошла в сад и растрогала всех поклонников: в Сети уверены, что дочка Кудрявцевой вырастет отличницей. "Для всех школа, а мы в первый раз в детский сад", - подписала кадр Лера. На фото маленькая блондинка позировала в школьной форме с бантами на голове. "Прекрасная"; "Деловая, смешнючая"; "Красавица, вся в маму"; "Деловая колбаса"; "Пуговка повзрослела"; "Будет отличницей"; "Милая кроха"; "Забавная Машенька", - прокомментировали фанаты. Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лера кудрявцева, российский шоу-бизнес