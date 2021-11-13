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Названы сроки начала поиска нефти на черноморском шельфе Грузии
Названы сроки начала поиска нефти на черноморском шельфе Грузии
Компания-инвестор проведет двух- и трехмерную сейсморазведку, а на последнем этапе начнется бурение 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T10:32+0400
2021-11-13T10:32+0400
экономика
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государственное агентство нефти и газа
добыча нефти
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Австрийская компания OMV Petrom начнет разведку нефти и газа на черноморском шельфе Грузии в мае 2022 года, сообщило Агентство нефти и газа Грузии.Грузия и австрийская нефтегазовая компания OMV Petrom S.A. подписали соглашение на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в апреле 2021 года.Теперь официально: OMV будет искать запасы нефти и газа на шельфе Грузии &gt;&gt;Контракт предусматривает добычу, сбор, обработку и переинтерпретацию геолого-геофизических данных на континентальном шельфе Черного моря (площадь 5 282 км2) сроком на 25 лет для добычи нефти и газа.Австрийская компания OMV PETROM S.A выиграла тендер на добычу нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии летом 2020 года. Компания проведет двух- и трехмерную сейсморазведку, на последнем этапе начнется бурение. Стоимость этапа бурения зависит от результатов исследований, но по предварительным оценкам составит около 30 миллионов долларов.Добыча нефти в Грузии выросла на треть &gt;&gt;Компания является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), который был основал в 1956 году. Это вторая по величине компания по добыче нефти и газа в Австрии и десятая в Европе.У компании уже есть успешный опыт поиска нефтяных месторождений. Она обнаружила месторождение нефти у берегов Румынии, стоимость ресурсов которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов.Сколько будет стоить нефть в 2022 году: Bank of America ожидает быстрый рост цены &gt;&gt;В настоящее время, по данным Агентства, деятельностью по добыче и разведке нефти и газа в Грузии занимаются 11 компаний-инвесторов, которые по результатам тендеров заключили с правительством 25 соглашений о разделе продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, государственное агентство нефти и газа, добыча нефти

Названы сроки начала поиска нефти на черноморском шельфе Грузии

10:32 13.11.2021
© AP Photo / IBRAHIM USTAРазведка нефти на черноморском побережье Турции
Разведка нефти на черноморском побережье Турции - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2021
© AP Photo / IBRAHIM USTA
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Компания-инвестор проведет двух- и трехмерную сейсморазведку, а на последнем этапе начнется бурение
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Австрийская компания OMV Petrom начнет разведку нефти и газа на черноморском шельфе Грузии в мае 2022 года, сообщило Агентство нефти и газа Грузии.
Грузия и австрийская нефтегазовая компания OMV Petrom S.A. подписали соглашение на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в апреле 2021 года.
Теперь официально: OMV будет искать запасы нефти и газа на шельфе Грузии >>
Контракт предусматривает добычу, сбор, обработку и переинтерпретацию геолого-геофизических данных на континентальном шельфе Черного моря (площадь 5 282 км2) сроком на 25 лет для добычи нефти и газа.
Австрийская компания OMV PETROM S.A выиграла тендер на добычу нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии летом 2020 года. Компания проведет двух- и трехмерную сейсморазведку, на последнем этапе начнется бурение. Стоимость этапа бурения зависит от результатов исследований, но по предварительным оценкам составит около 30 миллионов долларов.
Добыча нефти в Грузии выросла на треть >>
Компания является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), который был основал в 1956 году. Это вторая по величине компания по добыче нефти и газа в Австрии и десятая в Европе.
У компании уже есть успешный опыт поиска нефтяных месторождений. Она обнаружила месторождение нефти у берегов Румынии, стоимость ресурсов которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов.
Сколько будет стоить нефть в 2022 году: Bank of America ожидает быстрый рост цены >>
В настоящее время, по данным Агентства, деятельностью по добыче и разведке нефти и газа в Грузии занимаются 11 компаний-инвесторов, которые по результатам тендеров заключили с правительством 25 соглашений о разделе продукции.
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