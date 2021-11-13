https://sputnik-georgia.ru/20211113/nazvany-sroki-nachala-poiska-nefti-na-chernomorskom-shelfe-gruzii-262022328.html

Названы сроки начала поиска нефти на черноморском шельфе Грузии

Названы сроки начала поиска нефти на черноморском шельфе Грузии

Компания-инвестор проведет двух- и трехмерную сейсморазведку, а на последнем этапе начнется бурение 13.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-13T10:32+0400

2021-11-13T10:32+0400

2021-11-13T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Австрийская компания OMV Petrom начнет разведку нефти и газа на черноморском шельфе Грузии в мае 2022 года, сообщило Агентство нефти и газа Грузии.Грузия и австрийская нефтегазовая компания OMV Petrom S.A. подписали соглашение на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в апреле 2021 года.Теперь официально: OMV будет искать запасы нефти и газа на шельфе Грузии >>Контракт предусматривает добычу, сбор, обработку и переинтерпретацию геолого-геофизических данных на континентальном шельфе Черного моря (площадь 5 282 км2) сроком на 25 лет для добычи нефти и газа.Австрийская компания OMV PETROM S.A выиграла тендер на добычу нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии летом 2020 года. Компания проведет двух- и трехмерную сейсморазведку, на последнем этапе начнется бурение. Стоимость этапа бурения зависит от результатов исследований, но по предварительным оценкам составит около 30 миллионов долларов.Добыча нефти в Грузии выросла на треть >>Компания является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), который был основал в 1956 году. Это вторая по величине компания по добыче нефти и газа в Австрии и десятая в Европе.У компании уже есть успешный опыт поиска нефтяных месторождений. Она обнаружила месторождение нефти у берегов Румынии, стоимость ресурсов которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов.Сколько будет стоить нефть в 2022 году: Bank of America ожидает быстрый рост цены >>В настоящее время, по данным Агентства, деятельностью по добыче и разведке нефти и газа в Грузии занимаются 11 компаний-инвесторов, которые по результатам тендеров заключили с правительством 25 соглашений о разделе продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, государственное агентство нефти и газа, добыча нефти