https://sputnik-georgia.ru/20211113/nazvany-sroki-nachala-poiska-nefti-na-chernomorskom-shelfe-gruzii-262022328.html
Названы сроки начала поиска нефти на черноморском шельфе Грузии
Названы сроки начала поиска нефти на черноморском шельфе Грузии
Компания-инвестор проведет двух- и трехмерную сейсморазведку, а на последнем этапе начнется бурение 13.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-13T10:32+0400
2021-11-13T10:32+0400
2021-11-13T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Австрийская компания OMV Petrom начнет разведку нефти и газа на черноморском шельфе Грузии в мае 2022 года, сообщило Агентство нефти и газа Грузии.Грузия и австрийская нефтегазовая компания OMV Petrom S.A. подписали соглашение на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в апреле 2021 года.Теперь официально: OMV будет искать запасы нефти и газа на шельфе Грузии >>Контракт предусматривает добычу, сбор, обработку и переинтерпретацию геолого-геофизических данных на континентальном шельфе Черного моря (площадь 5 282 км2) сроком на 25 лет для добычи нефти и газа.Австрийская компания OMV PETROM S.A выиграла тендер на добычу нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии летом 2020 года. Компания проведет двух- и трехмерную сейсморазведку, на последнем этапе начнется бурение. Стоимость этапа бурения зависит от результатов исследований, но по предварительным оценкам составит около 30 миллионов долларов.Добыча нефти в Грузии выросла на треть >>Компания является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), который был основал в 1956 году. Это вторая по величине компания по добыче нефти и газа в Австрии и десятая в Европе.У компании уже есть успешный опыт поиска нефтяных месторождений. Она обнаружила месторождение нефти у берегов Румынии, стоимость ресурсов которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов.Сколько будет стоить нефть в 2022 году: Bank of America ожидает быстрый рост цены >>В настоящее время, по данным Агентства, деятельностью по добыче и разведке нефти и газа в Грузии занимаются 11 компаний-инвесторов, которые по результатам тендеров заключили с правительством 25 соглашений о разделе продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, государственное агентство нефти и газа, добыча нефти
Названы сроки начала поиска нефти на черноморском шельфе Грузии
Компания-инвестор проведет двух- и трехмерную сейсморазведку, а на последнем этапе начнется бурение
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik
. Австрийская компания OMV Petrom начнет разведку нефти и газа на черноморском шельфе Грузии в мае 2022 года, сообщило Агентство нефти и газа Грузии
.
Грузия и австрийская нефтегазовая компания OMV Petrom S.A. подписали соглашение на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в апреле 2021 года.
Контракт предусматривает добычу, сбор, обработку и переинтерпретацию геолого-геофизических данных на континентальном шельфе Черного моря (площадь 5 282 км2) сроком на 25 лет для добычи нефти и газа.
Австрийская компания OMV PETROM S.A выиграла тендер на добычу нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии летом 2020 года. Компания проведет двух- и трехмерную сейсморазведку, на последнем этапе начнется бурение. Стоимость этапа бурения зависит от результатов исследований, но по предварительным оценкам составит около 30 миллионов долларов.
Компания является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), который был основал в 1956 году. Это вторая по величине компания по добыче нефти и газа в Австрии и десятая в Европе.
У компании уже есть успешный опыт поиска нефтяных месторождений. Она обнаружила месторождение нефти у берегов Румынии, стоимость ресурсов которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов.
В настоящее время, по данным Агентства, деятельностью по добыче и разведке нефти и газа в Грузии занимаются 11 компаний-инвесторов, которые по результатам тендеров заключили с правительством 25 соглашений о разделе продукции.
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