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People: актер Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной – ФОТО

People: актер Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной – ФОТО

Актер был в шоке от нового титула и признался, что есть очень много людей, которые заслуживали этого звания больше него 13.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Американский журнал People назвал 52-летнего комического актера, сценариста и продюсера Пола Радда самым сексуальным мужчиной года.По словам Радда, это звание стало для него полной неожиданностью. "Я прекрасно понимаю, что люди, узнав, что выбрали меня, удивятся. Это не ложная скромность. Просто есть очень много людей, которые заслуживали того, чтобы получить это звание раньше меня", – сказал он.В жизни Пол Радд примерный семьянин. Он признается, что больше всего счастья ему приносит семья: жена Джули Йегер и их дети — сын Джек и дочь Дерби. К слову, она, по словам актера, была тоже поражена новым "признанием" Пола.Пол Радд начинал карьеру на телевидении, прежде чем дебютировал на большом экране с ролью в фильме "Бестолковые" в 1995 году. Он наиболее известен по ролям в фильмах "Жаркое американское лето" (2001), "Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди" (2004), "Сорокалетний девственник" (2005), "Немножко беременна" (2007), "Взрослая неожиданность" (2008), "Люблю тебя, чувак" (2009) и "Охотники за привидениями: Наследники" (2021). Радд также известен как исполнитель роли супергероя Скотта Лэнга в кинематографической вселенной Marvel, появившись в 5 фильмах "Человек-муравей" (2015), "Первый мститель: Противостояние" (2016), "Человек-муравей и Оса" (2018) и "Мстители: Финал" (2019) и "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (2022).В 2020 году самым сексуальным мужчиной в мире издание назвало актера Майкла Б. Джордана.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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