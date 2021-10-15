https://sputnik-georgia.ru/20211015/chto-s-litsom-neuznavaemyy-tom-kruz-stal-memom-tvittera--260581599.html

"Что с лицом?": неузнаваемый Том Круз стал мемом Твиттера

"Что с лицом?": неузнаваемый Том Круз стал мемом Твиттера

Звезда фильмов "Миссия невыполнима" сходил на бейсбольный мачт и спровоцировал шквал критики от шокированных поклонников 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T15:02+0400

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том круз

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Американский актер Том Круз появился на публике и шокировал поклонников – из-за своей неузнаваемой внешности секс-символ стал мемом Твиттера. Том Круз всегда входил в списки самых красивых и сексуальных мужчин планеты. Поклонницы млели от его широкой улыбки и пронзительного взгляда, завидуя его избранницам. Но годы оказались беспощадны над звездой, также как и увлечение косметологией. Не так давно Том Круз сходил на бейсбольный матч и мгновенно стал мемом Твиттера – поклонники едва ли узнали своего кумира. А все из-за его отекшего лица. Пользователи Сети не стали щадить актера и написали множество комментариев. "Том, что с лицом?", "О мой бог, и этот человек был моим эталоном?", "Мне страшно", "Почему он такой отекший?", "Тот неловкий момент, когда на Тома наложили заклятие раздувая", "Это очень страшно, и очень смешно", "Еще больше филлеров, Том", – прокомментировали в Сети. Слухи о том, что актер часто прибегает к пластике ходили давно. Специалисты из сферы красоты замечали, что актер сделал операцию на носу, пересадил волосы, вколол ботокс и установил виниры. Читайте также:

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