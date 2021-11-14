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Госпитальный сектор Грузии находится на грани - врач о ситуации с COVID

Госпитальный сектор Грузии находится на грани - врач о ситуации с COVID

Глава национального центра по контролю заболеваний не исключил открытие по стране полевых госпиталей 14.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-14T23:44+0400

2021-11-14T23:44+0400

2021-11-14T23:44+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Госпитальный сектор в Грузии переполнен и находится на грани, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По словам эпидемиолога, на сегодняшний день госпитализировано до семи тысяч человек, состояние 1665 пациентов тяжелое, 368 из них подключены к аппарату ИВЛ.Глава национального центра по контролю заболеваний не исключил открытие по стране полевых госпиталей."Не исключаю, что может встать необходимость открытия полевых госпиталей. Если у нас будет 4-5 тысяч случаев ежедневно, конечно, медицинский сектор будет перегружен, не будет мест. Полевые госпитали также являются одним из сегментов оказания медицинских услуг, и их необходимо будет открывать", - сказал Амиран Гамкрелидзе.По словам главного эпидемиолога, облегчить ситуацию и остановить процесс смогут лишь прививки и соблюдение действующих регуляций.На этом фоне показатель ношения масок в Грузии не превышает 37%, а за минувшие сутки привились всего 4 946 человек.Общее количество вакцинированных двумя дозами препаратов против коронавируса составляет 33.8% взрослого населения.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончался 81 пациент. Это самый высокий показатель с начала ноября. Антирекорды по числу летальных исходов были зафиксированы в начале сентября 2021 года. 3 сентября скончались 86 пациентов, а 4 сентября - 83. Всего с начала пандемии скончались – 10 975.Всего в Грузии с 26 февраля 2020 года зафиксировано 784 091 случай заболевания коронавирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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