https://sputnik-georgia.ru/20211114/gospitalnyy-sektor-gruzii-nakhoditsya-na-grani---vrach-o-situatsii-s-covid-262062541.html
Госпитальный сектор Грузии находится на грани - врач о ситуации с COVID
Госпитальный сектор Грузии находится на грани - врач о ситуации с COVID
Глава национального центра по контролю заболеваний не исключил открытие по стране полевых госпиталей 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T23:44+0400
2021-11-14T23:44+0400
2021-11-14T23:44+0400
общество
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262040030_0:0:3372:1898_1920x0_80_0_0_1f153e575431ac52377f73788aa89d4f.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Госпитальный сектор в Грузии переполнен и находится на грани, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По словам эпидемиолога, на сегодняшний день госпитализировано до семи тысяч человек, состояние 1665 пациентов тяжелое, 368 из них подключены к аппарату ИВЛ.Глава национального центра по контролю заболеваний не исключил открытие по стране полевых госпиталей."Не исключаю, что может встать необходимость открытия полевых госпиталей. Если у нас будет 4-5 тысяч случаев ежедневно, конечно, медицинский сектор будет перегружен, не будет мест. Полевые госпитали также являются одним из сегментов оказания медицинских услуг, и их необходимо будет открывать", - сказал Амиран Гамкрелидзе.По словам главного эпидемиолога, облегчить ситуацию и остановить процесс смогут лишь прививки и соблюдение действующих регуляций.На этом фоне показатель ношения масок в Грузии не превышает 37%, а за минувшие сутки привились всего 4 946 человек.Общее количество вакцинированных двумя дозами препаратов против коронавируса составляет 33.8% взрослого населения.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончался 81 пациент. Это самый высокий показатель с начала ноября. Антирекорды по числу летальных исходов были зафиксированы в начале сентября 2021 года. 3 сентября скончались 86 пациентов, а 4 сентября - 83. Всего с начала пандемии скончались – 10 975.Всего в Грузии с 26 февраля 2020 года зафиксировано 784 091 случай заболевания коронавирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211114/covid-statistika-gruzii-kolichestvo-smertey-ot-koronavirusa-prodolzhaet-rasti-262052301.html
https://sputnik-georgia.ru/20211113/uchenye-rasskazali-k-chemu-privodit-strakh-pered-vaktsinatsiey-262042346.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262040030_641:0:3372:2048_1920x0_80_0_0_47a8720dd9667074eaa1a3d116f7e3f7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Госпитальный сектор Грузии находится на грани - врач о ситуации с COVID
Глава национального центра по контролю заболеваний не исключил открытие по стране полевых госпиталей
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Госпитальный сектор в Грузии переполнен и находится на грани, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По словам эпидемиолога, на сегодняшний день госпитализировано до семи тысяч человек, состояние 1665 пациентов тяжелое, 368 из них подключены к аппарату ИВЛ.
"Больничный сектор переполнен и находится на грани. Дело ведь не только в кроватях, это и врачи, медсестры, медперсонал, которые обслуживают пациентов", - сказал Гамкрелидзе в эфире Первого канала
.
Глава национального центра по контролю заболеваний не исключил открытие по стране полевых госпиталей.
"Не исключаю, что может встать необходимость открытия полевых госпиталей. Если у нас будет 4-5 тысяч случаев ежедневно, конечно, медицинский сектор будет перегружен, не будет мест. Полевые госпитали также являются одним из сегментов оказания медицинских услуг, и их необходимо будет открывать", - сказал Амиран Гамкрелидзе.
По словам главного эпидемиолога, облегчить ситуацию и остановить процесс смогут лишь прививки и соблюдение действующих регуляций.
На этом фоне показатель ношения масок в Грузии не превышает 37%, а за минувшие сутки привились всего 4 946 человек.
Общее количество вакцинированных двумя дозами препаратов против коронавируса составляет 33.8% взрослого населения.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончался 81 пациент. Это самый высокий показатель с начала ноября. Антирекорды по числу летальных исходов были зафиксированы в начале сентября 2021 года. 3 сентября скончались 86 пациентов, а 4 сентября - 83. Всего с начала пандемии скончались – 10 975.
Всего в Грузии с 26 февраля 2020 года зафиксировано 784 091 случай заболевания коронавирусом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.